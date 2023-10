Combat des circulaires: le gagnant de la semaine est...

Malgré plusieurs bons rabais offerts par d’autres bannières, c’est Maxi qui remporte cette semaine le combat des circulaires, selon le fondateur de Glouton, Jean Jean-François Gagné-Bérubé.

Maxi se distingue notamment avec son prix de 3,88$ pour le paquet de 500 grammes de bacon de marque Sans Nom.

«Le bacon, c’est un des rabais préférés avec le beurre et les œufs qui font le plus faire de détours aux gens. Là, ce qui est intéressant, c’est que non seulement le prix est bon, mais c’est pur 500 grammes. Donc c’est vraiment intéressant pour ça», affirme M. Gagné-Bérubé.

Capture d'écran LCN

Les amateurs de fromage bocconcini peuvent aussi profiter du prix avantageux de 3,88$ offert pour l’emballage de 200g de Saputo.

«Pour vous dire à quel point c’est rare : les deux dernières fois où on a vu ces aubaines-là, c’était en juin et avril. On n’a pas vu plus bas cette année», explique l’expert.

Dans le rayon des légumes, Maxi propose la laitue rouge, verte ou romaine pour seulement 0,88$.

«Le Québec se spécialise de plus en plus dans la culture en serre et ça paraît de plus en plus sur les prix. On a le meilleur prix depuis juillet», indique Jean Jean-François Gagné-Bérubé.

Capture d'écran LCN

La couronne de broccoli à 0,88$ l’unité se révèle un rabais également très intéressant.

Ailleurs, IGA offre un rabais intéressant alors que pour deux paquets de 454g de carottes nantaises, il vous en coûtera trois dollars.

«On se retrouve avec le meilleur prix de puis avril et c’est un produit local, en plus», mentionne le fondateur de Glouton.

Peu de fruits à rabais, mais beaucoup de viande

Ce dernier précise toutefois que les amateurs de fruits vont rester sur leur appétit cette semaine avec très peu de rabais intéressants offerts par l’ensemble des épiceries.

«Ce sont des semaines de transition. L’automne, on passe vers des importations et les circulaires de cette semaine en sont encore la preuve, à part quelques exceptions», souligne le spécialiste.

En revanche, la viande est à l’honneur chez plusieurs bannières.

Super C se distingue notamment par ses cuisses de poulet à 1,27$ la livre.

«C’est plutôt rare dans les derniers mois qu’on a vu en bas de 2,49$ dans les circulaires. C’est arrivé seulement deux fois», clame Jean-François Gagné-Bérubé.

Toujours chez Super C, la demi-longe de porc se détaille à 1,97$ la livre.

«Très belle aubaine et ce que j’apprécie de cette coupe, c’est que vous pouvez la préparer comme vous voulez : la trancher mince, en lanières pour des sautés, plus épaisse pour le barbecue. Il y a tellement de choses à faire avec ça et à ce prix-là, ça vaut la peine», comment l’expert.

Pour ce qui est du bœuf haché, Provigo se distingue avec son prix de 3,66$ la livre du côté de la viande mi-maigre.

Capture d'écran LCN

Ça vaut la peine?

La bouteille de 2,84L d’huile de maïs Mazola à 10,88$ chez Maxi

«C’est un bon rabais pour cette marque et ce format-là, même si on s’entend qu’il y a un an ou deux, on avait souvent de meilleures aubaines», précise M. Gagné-Bérubé.

Jus d’orange Tropicana à 6,99$ pour 2,63L chez Maxi

«Pour le jus d’orange en particulier, ça c’est un 7 sur 10 selon nos algorithmes [...] Ça reste un prix raisonnable», explique l’expert.

Poitrines de poulet avec os à 3,88$/lb ou ailes de poulet à 3,88$/lb chez Maxi

«Les deux, ce sont des 10 sur 10 selon nos algorithmes et nos bases de données, donc c’est très intéressant. Par contre, au niveau cuisine, il y a un peu plus de possibilités et de choses qu’on peut cuisiner avec les poitrines de poulet», affirme le fondateur de Glouton.

Capture d'écran LCN

Le fromage parmigiano Reggiano 7,97$/200g chez Super C

«Très bon prix, parce que les aubaines sur ce type de fromage-là tombent plus aux alentours de 5 dollars aux 100 grammes. Donc, c’est pas mal plus avantageux et c’est le plus bas prix qu’on a eu sur ce type d’emballage-là depuis le mois d’avril», soutient Jean-François Gagné-Bérubé.

Le beurre d’arachides Kraft à 5,77$ pour 1 kg chez IGA. 500 points additionnels à l’achat de 2 pots pour les membres

«Là, on est sur un cas de prix plancher. Kraft ne permet pas au détaillant de vendre moins cher que 5,77$, mais avec la promotion des points, c’est là où on est capable de descendre plus bas que le prix plancher en coût de revient, donc c’est très intéressant», souligne le spécialiste.

