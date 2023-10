Comparaison mondiale: le système de retraite canadien très bien classé

Le système de retraite canadien est passé de la 13e à la 12e place au classement annuel de la firme-conseil Mercer, qui a analysé 47 systèmes de retraite partout dans le monde.

Les Pays-Bas se retrouvent au sommet de ce classement publié mercredi, suivis par l’Islande, qui était auparavant en tête de liste pendant deux années consécutives, et du Danemark. Les trois pays ont obtenu la cote A et des notes globales de 85, 83,5 et 81,3, respectivement.

Le Canada a conservé sa cote B, mais sa note a légèrement diminué, passant de 70,6 à 70,2 en 2023. Le pays se trouve désormais à la 12e place.

«Le système de régimes de retraite du Canada continue d’être bien classé à l’échelle mondiale [...]. Cependant, un environnement qui est caractérisé par des pressions inflationnistes, des taux d’intérêt élevés, des pénuries de main-d’œuvre, le vieillissement de la population et certains signes de récession présente des risques pour les employeurs, les employés et l’efficacité à long terme de nos systèmes de régimes de retraite et de soins de santé comme jamais auparavant», a déclaré F. Hubert Tremblay, membre du partenariat et conseiller principal du domaine Avoirs de Mercer Canada.

Selon la firme, l’augmentation du nombre d’employés bénéficiant d’un régime de retraite, la hausse du niveau d’épargne des ménages détenu dans des actifs et la réduction du niveau d’endettement des ménages pourraient permettre de renforcer le système de retraite du Canada.

D’après l’analyse de Mercer, qui a comparé la suffisance, la durabilité et l’intégrité des différents systèmes de retraite, c’est l’Argentine qui a obtenu la valeur la plus faible (cote D; 42,3).

À titre de comparaison, le Royaume-Uni se trouve au 10e rang (cote B; 73), les États-Unis au 22e rang (cote C+; 63), la France au 25e rang (C+; 61,7), le Japon est 31e (cote C; 56,3) et l’Afrique du Sud 38e (Cote C; 54).

