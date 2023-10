Complexe Capitale Hélicoptère: le volet événementiel est relancé par les nouveaux propriétaires

Une ex-employée de Groupe Huot relance le volet événementiel au Complexe Capitale Hélicoptère grâce à la venue de nouveaux partenaires.

Au début de l’année, Vicky-Emmanuelle Robin a perdu son emploi avec les déboires de Groupe Huot. Elle a travaillé pour cet employeur dans l’organisation d’événements pendant quatre ans avant d’être licenciée dans la foulée de la débâcle financière du groupe.

Ne pouvant se résigner à ce que les salles cessent leurs activités, elle a pressenti le nouveau propriétaire de la bâtisse, Potenza Capital, ainsi que NESSS, une agence spécialisée dans la création d’événements, pour relancer les activités événementielles de l’espace nommé Le Henri.

Diane Tremblay

«Le Groupe Huot n’est plus propriétaire du bâtiment.(...) Le Groupe Huot n’a plus rapport dans les événements ici. La coupure est faite. Moi, je n’ai rien à dire de mal à leur sujet. J’ai été extrêmement bien traitée. Je suis contente d’avoir pu me développer comme coordonnatrice», a confié Mme Robin mercredi matin lors du lancement de l’espace Le Henri.

Mme Robin trouve «dommage» ce qui est arrivé, tant pour les fournisseurs que pour les clients.

Dans la faillite de Groupe Huot, Potenza, qui est une société de placements privés à la base, est devenu gestionnaire immobilier par la force des choses en se portant acquéreur du Complexe Capitale Hélicoptère pour défauts de paiement de Groupe Huot.

L’intention de Potenza à court terme est d’exploiter le Complexe, selon Louise Martel, une actionnaire, qui était présente mercredi.

Diane Tremblay

«C’est nettement dans l’intention de l’entreprise de lui redonner la vocation originale. C’est un endroit apprécié de la population de Québec. Nous avons toujours eu de bons commentaires sur le restaurant Le Commandant.»

D'ailleurs, Potenza est à la recherche d’un exploitant pour le restaurant.

«On a des critères. On ne mettra pas un McDonald’s», a-t-elle assuré.

Les deux salles du Complexe peuvent accueillir jusqu’à 1200 personnes. Elles peuvent recevoir tous les types d’événements: banquets, cocktails, salons, bals, défilés de mode, etc.

Diane Tremblay

Mme Robin est tout à fait consciente des pertes occasionnées par plusieurs personnes dans la faillite de son ex-employeur, mais elle ne pourra pas honorer les réservations qui avaient été faites par les précédents propriétaires.

«Je vois qu’il y a un énorme intérêt pour 2024. Du moment que j’ai annoncé sur les réseaux sociaux que j’allais pouvoir faire des événements ici, mon calendrier s’est rempli. Ce ne sont pas des contrats encore, mais des intentions. Pour ce qui est de 2023, je trouve que ça repart en force. On est prêts à accueillir des événements.»