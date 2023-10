Créateur de fossettes: des influenceurs proposent une technique qui peut causer «des dommages irréversibles»

Avez-vous déjà rêvé d’avoir des fossettes en souriant? Certains influenceurs sur TikTok ont décidé de prendre les choses en main afin de proposer des trucs pour se créer ces fameux petits creux qui apparaissent dans les joues. Or, plusieurs experts tirent la sonnette d’alarme sur ces astuces qui peuvent créer des dommages à long terme aux nerfs du visage.

Le «créateur de fossettes» est un outil en forme de cerise qui est composé d’un fil de fer courbé et de billes qui permettent de pincer l’intérieur des joues.

Les fossettes sont un trait héréditaire causé par la séparation d’un muscle facial. De 20 à 30% des gens possèdent ce gène.

Sur TikTok, le mot-clé #dimplemakers (créateur de fossettes) cumule plus de 60 millions de vues et le produit se vend comme des petits pains chauds sur la plateforme Etsy.

L’outil, qui a été inventé en 1936, permet de créer des fossettes sans avoir recours à la chirurgie. Or, leur utilisation peut causer des problèmes pour ceux qui le portent.

Le temps qu’il prend pour laisser une marque dépend de plusieurs facteurs comme la force de la pince et le gras des joues des utilisateurs, expliquent certains experts.

Le Dr Jonathan Kaplan, un chirurgien esthétique du Pacific Heights Plastic Surgery de San Francisco, a lancé un message de prudence aux amateurs de fossettes: si l’outil est trop serré et est porté trop longtemps, il peut bloquer le flux sanguin et mener à la mort des tissus adipeux. Il peut laisser une bosse à l’intérieur de la joue en plus de laisser une cicatrice à l’endroit où les cellules cutanées ont été endommagées.

«Lorsqu’on applique de la pression sur un nerf pendant longtemps, il peut mourir. Les dommages sont ainsi irréversibles, a plaidé le Dr Alan Matarasso, le vice-président du développement pour la Société américaine des plasticiens américains. C’est comme une allumette qu’on mouille. Elle peut s’embraser lorsqu’elle est sèche, mais si on la trempe pendant longtemps, elle ne s’allumera plus.»

D’après les informations du New York Post