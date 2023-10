Déficit astronomique pour la petite municipalité de Desbiens

À Desbiens, le ou la prochaine mairesse aura du pain sur la planche. La petite municipalité de 1000 habitants du Saguenay–Lac-Saint-Jean est dans une situation financière extrêmement difficile, avec un déficit approchant les 800 000 $.

La santé financière de la Ville de Desbiens est en souffrance depuis longtemps. En date de 2021, le déficit accumulé en 5 ans s’élevait à 780 000 dollars. C’est presque la moitié du budget actuel qui est de 1,8 million $.

«Ce que j’ai remarqué au cours des 11 derniers mois, c’est que dans les dernières années, il y a peut-être eu des problèmes de gestion. Je vois des dépenses qui ont été autorisées sans résolution de la part du conseil. Je me demande si le conseil avait toutes les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions? C’est dur de savoir l’étendue de la situation parce qu’on n’a pas toute l’information», a expliqué le directeur général de la municipalité, Mathieu Simard.

Les états financiers de 2022 et 2023 n’ont toujours pas été déposés. La dette risque donc de grimper.

«Les informations que j’ai eues, c’est que l’ancienne firme comptable qui faisait affaire avec la Ville avec dû laisser tomber la Ville, malheureusement. C’est plate à dire, mais je pense qu’il y a probablement eu un laisser-aller au niveau de la gestion municipale. C’est pour ça qu’on a embauché une firme comptable pour qu’elle vienne refaire l’ensemble des travaux et former notre personnel administratif», a-t-il poursuivi.

L’ancien maire Nicolas Martel, en poste de 2009 à 2020, se défend.

«C’est peut-être des projets qui ont mal été financés et qui se sont retrouvés dans l’année courante. Ça veut dire que tu n’as pas eu ton financement, tu as des dépenses, ça tombe dans ton année courante et ça te met en déficit. Je pense que c’est cette hypothèse-là qui est valide. Par contre, je n’ai pas vu les résultats financiers de 2020 et de 2021 qui ont été produits dernièrement. Je pense que c’est une partie de vendetta personnelle envers moi», a-t-il dit.

Défi de taille pour les candidats

Les citoyens de Desbiens sont inquiets des difficultés financières de leur municipalité. Les quatre candidats en lice pour la mairie, aux élections du 19 novembre, sont sûrs de pouvoir contribuer à redresser le bilan financier de Desbiens.

«J’ai déjà été maire pendant 13 ans. Je veux voir ce qu’il s’est passé et je veux essayer avec les compétences et expériences que j’ai de mettre ça en ordre pour redevenir une municipalité intéressante», a mentionné Claude Turcotte, candidat à la mairie.

Ginette Sirois qui a été directrice générale du Cégep de Chicoutimi pendant 12 ans, connaissait l'ampleur du problème avant de se lancer dans la course. Elle est confiante de pouvoir contribuer à redresser le portait financier de la ville, si elle est élue mairesse.

«Je pense que les citoyens de Desbiens méritent mieux. Et avant d'opérer, va falloir que je regarde d'où vient l'hémorragie. Je crois fermement qu'avec une bonne gestionnaire en place et un travail avec le ministère, que les choses vont pouvoir se placer», a-t-elle dit.

Un observateur du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation viendra éplucher les dossiers la semaine prochaine pour trouver les réponses et mettre en lumière les causes de ce déficit.