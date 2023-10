Des indemnités de Postes Canada jugées insuffisantes pour les facteurs ruraux

L'inflation et le prix de l'essence élevé font mal aux facteurs ruraux de Postes Canada qui doivent utiliser leur véhicule pour travailler.

Pour livrer le courrier et les colis à domicile, ces facteurs reçoivent une indemnité fixée par l'Agence du revenu du Canada, soit 68 sous le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres et 62 sous du kilomètre pour les distances excédentaires. Une bonification a été ajoutée de 4 sous le kilomètre en raison du prix élevé de l'essence.

Toutefois, en région, en moyenne, les facteurs bénéficient de l'allocation la plus élevée durant trois mois en raison des grandes distances à parcourir. Le territoire à couvrir est vaste pour effectuer leur travail.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses de Postes Canada demande à la société d'État de fournir des véhicules à ses membres dans le cadre de leur travail.

Selon le syndicat, les membres n'auraient plus à débourser des sommes provenant de leur rémunération pour l'essence et l'entretien de leur véhicule.

«Travailler avec son véhicule, on paie plus cher d'assurance, parce qu'on travaille avec notre véhicule, puis, on paie beaucoup plus cher de mécanique, puisqu'on est ruraux, donc on travaille sur des routes qui sont vraiment mal entretenues, puis des chemins de campagne. On fait beaucoup de kilométrages, donc on va souvent chez le mécanicien. Si on ajoute à ça l'inflation qu'on a eue dans les dernières années, bien là, on se retrouve avec une allocation de véhicule qui est nettement insuffisante», explique Jean-François Fillion, président de la section Rimouski du Syndicat des travailleurs et travailleuses de Postes Canada.

Pour sa part, Postes Canada indique qu'elle «croit fermement à l'importance d'offrir à un excellent environnement de travail et une rémunération équitable, et elle respecte les conventions collectives à cet égard».