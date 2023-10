Dominic Paquet poursuit son ancien gérant pour 50 000$

Dominic Paquet n’entend pas à rire. L’humoriste vient de poursuivre son ancien gérant, Sébastien Roy, pour plus de 50 000$ à propos de redevances autour de la captation de son premier spectacle, a appris Le Journal. La compagnie ComediHa! est aussi visée par la poursuite.

Selon la poursuite, le différend serait à propos de la captation du spectacle de l’humoriste, intitulé Dominic Paquet, qui avait eu lieu en janvier 2010. La captation avait été produite par ComediHa! Inc.

Après avoir cessé d’être représenté par Sébastien Roy en 2014, Dominic Paquet avait continué de travailler avec le Groupe Entourage. C’est lors d’une discussion avec les dirigeants d’Entourage, en 2018, que l’humoriste et sa boîte se sont aperçus qu’il y avait un problème au niveau des redevances de son premier spectacle.

À ce moment-là, Dominic Paquet pensait que son ancien gérant et sa compagnie, Fou du Roy, s’étaient entendus avec Entourage pour leur verser les éventuelles redevances. De son côté, Entourage pensait que l’humoriste recevait directement lui-même lesdites redevances.

Quand il a constaté durant la pandémie que son premier spectacle était diffusé sur Prise 2, et que de nouvelles redevances seraient versées à son insu, Dominic Paquet a décidé d’agir.

«Mauvaise foi»

Dans sa poursuite, l’humoriste réclame à Sébastien Roy et à Fou du Roy la somme de 25 125,72$ «sauf à parfaire, pour les sommes que Dominic n’a pas perçues de la part de Sébastien Roy et Fou du Roy et de ComediHa pour le spectacle».

Dominic Paquet demande également à Sébastien Roy et Fou du Roy la somme de 25 000$ supplémentaire «représentant les honoraires de Me Yves Pépin causés par leurs multiples fautes et surtout par leur mauvaise foi».

L’humoriste demande «de la part de Sébastien Roy et de Fou du Roy la rétrocession de tous les droits pour le Spectacle». Il demande aussi à la cour d’ordonner à ComediHa! de cesser de verser à Sébastien Roy et Fou du Roy «toutes redevances étant dues pour le Spectacle».

Contactée par Le Journal, l’équipe de Dominic Paquet chez Entourage a signifié que l’humoriste n’émettra aucun commentaire «étant donné que le dossier est judiciarisé». ComediHa! n’a pas non plus voulu commenter.

