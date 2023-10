EN DIRECT | 12e jour de guerre Israël-Hamas

Douze jours maintenant que le conflit armé dure au Proche-Orient alors que le président américain Joe Biden est en Israël afin de soutenir le premier ministre Benyamin Nétanyahou.

19h13 | Résumé de cette 12e journée de la guerre Israël-Hamas

18h43 | L'Égypte annonce le passage «durable» de l'aide pour Gaza via le terminal de Rafah

L'Égypte a annoncé jeudi le passage «durable» de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza via le point de passage de Rafah au moment où des centaines de camions d'aide stationnent toujours au portes de l'enclave pilonnée sans répit par Israël. Un peu plus tôt, le président américain confirmait l'autorisation de l'Égypte de laisser passer 20 camions à la frontière.

18h00 | Raid israélien contre une position militaire du régime syrien dans le sud

Une frappe aérienne a visé dans la nuit de mercredi à jeudi une position militaire du régime dans le sud de la Syrie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), quelques jours après une frappe contre l'aéroport d'Alep (nord).

17h31 | Rishi Sunak se rendra en Israël et dans la région

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak se rendra jeudi en Israël et dans plusieurs autres capitales dans la région pour appeler à éviter une escalade de la guerre entre le Hamas et l'Etat hébreu, ont annoncé ses services mercredi.

17h20 | L’Égypte autorise le passage de 20 camions à la frontière de Rafah pour acheminer de l’aide humanitaire à Gaza, selon le président américain

17h15 | Le président Joe Biden s’adressera aux Américains jeudi soir

Joe Biden s'adressera jeudi soir aux Américains depuis le Bureau ovale sur la «réponse des États-Unis aux attaques terroristes du Hamas contre Israël et à la brutale agression de l'Ukraine par la Russie», a fait savoir mercredi sa porte-parole Karine Jean-Pierre.

15h10 | Des dizaines de morts, non des centaines, à l'hôpital de Gaza

Le tir meurtrier sur un hôpital de Gaza, dont Israël et les mouvements armés palestiniens se rejettent la responsabilité, a fait «quelques dizaines de morts» et non des centaines, a affirmé à l'AFP mercredi un responsable d'un service de renseignement européen.

13h55 | Israël élimine une cellule terroriste au Liban

L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir «éliminé une cellule terroriste» qui a tiré des obus de mortier vers son territoire depuis le Liban, au moment où les violences à frontière se multiplient dans la foulée de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien.

13h25 | Israël-Hamas: l'UE craint que la désinformation ne déstabilise les démocraties

La Commission européenne s'est inquiétée mercredi des risques pour l'UE constitués par les fausses informations qui circulent en ligne dans le contexte de la guerre Israël-Hamas et a demandé aux États membres de se coordonner rapidement sur le sujet.

«La diffusion généralisée de contenus illicites et de désinformation liés à ces évènements entraîne un risque clair de stigmatisation de certaines communautés, de déstabilisation de nos structures démocratiques, sans parler de l'exposition de nos enfants à des contenus violents», a mis en garde le commissaire européen au Numérique, Thierry Breton, dans un discours au Parlement européen à Strasbourg.

12h57 | Tir sur un hôpital à Gaza: 10 000 manifestants près de l'ambassade d'Israël en Jordanie

Environ 10 000 personnes ont manifesté mercredi près de l'ambassade d'Israël à Amman, après un tir meurtrier sur un hôpital de Gaza, dont Israël et les mouvements armés palestiniens se rejettent la responsabilité.

Déployées en nombre sur les lieux selon un journaliste de l'AFP, les forces de sécurité ont empêché les manifestants de s'approcher du bâtiment dans le quartier de Rabieh, dans l'ouest de la capitale, et bloqué toutes les routes menant à l'ambassade.

12h21 | 12e jour de guerre Israël-Hamas: notre journaliste fait le point

10h45 | Israël autorise l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza de l'Égypte

«Israël n'empêchera pas l'aide humanitaire depuis l'Égypte tant qu'il s'agit de nourriture, d'eau et de médicaments pour la population civile dans le sud de la bande de Gaza», d'après un communiqué du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui précise qu'Israël «n'autorisera aucune aide humanitaire à partir de son territoire vers la bande de Gaza» tant que les otages pris par le Hamas «ne seront pas rendus».

10h26 | Le Conseil de sécurité de l'ONU rejette une résolution de condamnation de la guerre entre le Hamas et Israël

10h15 | La libération des otages est la «plus haute priorité», déclare Joe Biden

9h54 | Les États-Unis sanctionnent des membres et agents du Hamas

Le département américain du Trésor a annoncé mercredi des sanctions contre dix «membres clés du Hamas», des agents et personnes participant au financement des activités du groupe islamiste palestinien, installées à Gaza, mais aussi au Soudan, en Turquie, en Algérie et au Qatar.

9h03 | Frappe sur un hôpital à Gaza: la Turquie décrétera trois jours de deuil national

Des centaines de Palestiniens ont de nouveau manifesté mercredi en soutien à Gaza en Cisjordanie occupée, au lendemain de rassemblements similaires ayant dégénéré en heurts avec les forces de sécurité palestiniennes, ont constaté des journalistes de l'AFP.

8h31 | Les États-Unis sanctionnent des membres du Hamas

Le département américain du Trésor a annoncé mercredi une série de sanctions visant une dizaine de «membres clé du Hamas», des agents ou personnes participant au financement du groupe islamiste palestinien, installés à Gaza et dans des pays comme le Soudan, la Turquie et le Qatar.

8h12 | 3478 morts dans les frappes israéliennes rapporte un nouveau bilan du Hamas

7h59 | Le Hamas accuse Washington d'être «complice des massacres» israéliens à Gaza

Le mouvement palestinien islamiste Hamas a accusé Washington d'être «complice des massacres» commis selon lui par Israël à Gaza, après que le président Joe Biden a adopté la version israélienne sur un tir de roquette ayant fait des centaines de morts dans un hôpital.

7h20 | Le premier ministre Nétanyahou soutient qu’Israël fera «tout ce qu'il peut» afin d’épargner les civils

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à ses côtés, a affirmé que son pays «fera tout ce qu'il peut» pour épargner les civils. Le président américain Joe Biden a assuré mercredi à Tel-Aviv qu'il travaillerait avec Israël pour éviter «davantage de tragédie» aux civils

6h55 | Allemagne: une synagogue visée par des cocktails Molotov

Une synagogue de Berlin a été visée dans la nuit de mardi à mercredi par des jets de cocktails Molotov qui n'ont provoqué ni blessés ni dommages.

6h15 | «Menaces d'attentats»: six aéroports évacués en France

Six aéroports évacués en France après «des menaces d'attentat» reçues par courrier, selon des sources policières.

6h05 | Hôpital à Gaza: Biden soutient la version israélienne, s'en prend au Hamas

Le président américain Joe Biden, en visite en Israël mercredi, a soutenu la version des autorités israéliennes imputant à des combattants palestiniens la frappe qui a tué des centaines de personnes dans un hôpital de Gaza.

5h20 | Israël-Gaza: les attaques du Hamas «ne peuvent justifier la punition collective des Palestiniens»

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé mercredi que l'attaque du Hamas en Israël ne peut «justifier la punition collective des Palestiniens» de Gaza, territoire lourdement frappé par des bombardements de représailles israéliens.

5h06 | Hôpital à Gaza: Israël est responsable, selon ses partenaires arabes

Les pays arabes, signataires de la paix avec Israël, ont attribué d'une voix unanime l'explosion dans un hôpital de Gaza à l'armée israélienne.

5h02 | Hôpital à Gaza: Israël dit avoir des «preuves» de la responsabilité du Jihad islamique

L'armée israélienne a affirmé mercredi avoir «des preuves» de la responsabilité du Jihad islamique dans l'explosion dans un hôpital de Gaza.

4h12 | La situation à Gaza «devient incontrôlable» faute d'aide humanitaire

La situation dans la bande de Gaza «devient incontrôlable» faute d'une aide humanitaire pourtant prête à y être acheminée, selon l'OMS.

