Épicerie: La bataille des rabais en ligne

Vous pourriez économiser gros à l'épicerie cet automne, à la condition toutefois de magasiner en ligne. Les grandes bannières se livrent actuellement une guerre de rabais afin d'attirer leurs clients sur leurs plateformes.

«Ce n'est que le début d'un nouveau mouvement», croit Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université Dalhousie qui croit que cette stratégie des grandes bannières vise à fidéliser leur clientèle. Des incitatifs à magasiner sur leurs plateformes.

«La bataille, c'est de développer une fidélité envers sa clientèle de plus en plus. Il y a deux façons de le faire, d'abord avec des programmes de loyauté. Puis, on peut les fidéliser en ligne», a-t-il ajouté.

Selon les promotions actuellement en vigueur, le simple fait d’utiliser la plateforme web pourrait ultimement vous faire économiser 80 $ chez IGA, 60 $ chez Walmart, 30 $ chez Super C, 45 $ chez Metro et une valeur de 20 $ chez Maxi et Provigo. Ces offres viennent cependant avec certaines conditions, un montant de commande minimal par exemple. Votre rabais pourrait aussi être échelonné sur différentes factures.

Et avec l'inflation, le comportement du consommateur a changé.

«Il faut que les bannières s'habituent à faire autrement. Oui, on peut aller chercher le client au magasin, mais on peut aussi aller le chercher à la maison», a expliqué M. Charlebois.