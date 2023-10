Gatineau: des roulottes pour les plus démunis seront retirées

Un bon samaritain prend l’initiative d’aider les personnes dans le besoin, en louant ses roulottes à moindre coût. C’est l’idée du citoyen Gilles Desjardins, à ne pas confondre avec le président fondateur de Brigil, pour aider notamment des personnes en situation d’itinérance.

Gilles Desjardins a déjà loué sept roulottes à des personnes qui n’avaient pas les moyens de payer pour un logement. Plusieurs de ses clients sont installés sur le site de l’aréna Guertin, où près d’une centaine de tentes occupent déjà le paysage depuis des semaines.

M. Desjardins a lui-même payé de ses poches pour acheter les roulottes afin d’en faire bénéficier des personnes à faibles revenus, au coût de 250$ par mois avec option d’achat, en plus de fournir trois génératrices.

Il assure vouloir tout faire dans les règles de l’art pour aider son prochain, sans vouloir faire de l’argent sur le dos des plus démunis. Selon lui, le service incendies de Gatineau a même mené des inspections pour s’assurer de la conformité de ses roulottes.

TVA NOUVELLES

«Je n’aurais pas aimé être dans leur place, affirme Desjardins. Puis, pourquoi pas? Je veux dire, on est des humains, puis il faut s’entraider.»

La Ville s'oppose

La Ville de Gatineau va toutefois retirer les roulottes, sous prétexte qu’elles ne sont pas permises sur le site. C’est ce qu’a annoncé la mairesse France Bélisle, en ajoutant qu’une opération nettoyage sera effectuée d’ici la semaine prochaine pour retirer les roulottes.

Elle explique que la réglementation ne permet pas ce qu’elle qualifie d’activité commerciale, ni même si les roulottes étaient offertes gratuitement.

«D’abord, ce n’est pas permis. Deuxièmement, c’est une activité commerciale qui n’a pas vraiment d’affaire là. On veut agir et bien sûr on est sensible aux gens qui ont besoin d’un toit», a informé la mairesse Bélisle.

Actuellement, 96 tentes, 17 roulottes et un bateau ont été installés sur le site. Seules 16 places sont disponibles au Gîte Ami, en attendant la halte-chaleur qui permettra d’ajouter une quarantaine de places transitoires.