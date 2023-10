L’acteur John Stamos dit avoir été agressé sexuellement par une gardienne

L’acteur américain John Stamos, qui a connu la gloire grâce à la comédie Full House dans les années 1980 et 1990, a révélé avoir été agressé sexuellement par une gardienne alors qu’il avait 10 ou 11 ans.

C’est la première fois que la vedette de 60 ans s’ouvre sur cet épisode traumatique, dont il est question dans sa biographie intitulée If You Would Have Told Me, qui sera publiée le 24 octobre prochain.

En entrevue exclusive avec le magazine People à l’aube du lancement du livre, John Stamos a dit qu’il «n’aurait pas dû avoir à faire face à ces sentiments» lorsqu’il était un jeune garçon.

AFP

Il explique que c’est en réfléchissant alors qu’il écrivait un discours d’acceptation d’un prix après avoir plaidé en faveur du soutien aux enfants maltraités qu’il a réalisé ce dont il avait été victime il y a un demi-siècle.

Puis c’est en écrivant ses mémoires qu’il s’est dit qu’il était temps d’évoquer les gestes inappropriés de sa gardienne, ce dont il n’avait jamais pas parlé à l’époque ni par la suite.

«Ça a toujours été là, mais j’ai rangé tout ça comme le font les gens, n’est-ce pas?» a indiqué John Stamos à People.

La vedette est père depuis le 10 avril 2018. Sa femme, Caitlin McHugh Stamos, et lui sont les parents de Billy, aujourd’hui âgé de 5 ans.

«J’avais décidé d’écrire une histoire de héros, mais en le faisant, je me suis dit: “Non, je vais raconter une histoire humaine”», a-t-il dit.