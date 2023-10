Le cœur a-t-il ses saisons?

À l’ère où les connexions virtuelles se développent de façon exponentielle, il semble que l’être humain ne se soit jamais senti aussi seul.

• À lire aussi: À bas le célibat: les relations monogames ont toujours la côte

• À lire aussi: La génération Z et l’amour: «ils sont moins non traditionnels que ce qu’on pense»

Toutefois, un phénomène qui existe depuis plusieurs années est à nos portes avec l’approche de la saison froide. L'automne, cette saison enchanteresse où les feuilles se parent de couleurs chatoyantes et où l'air se rafraîchit doucement, est souvent surnommé «la saison des menottes».

C'est à cette période de l'année que beaucoup de gens ressentent un désir accru de trouver ou de consolider leur relation amoureuse.

Les raisons derrière cette tendance sont multiples et intrigantes. En effet, le changement des saisons apporte un sentiment de nostalgie, de chaleur et de réconfort, qui peut être encore plus agréable lorsque partagé avec un être cher.

«Trouver la bonne personne peut nécessiter beaucoup d'énergie et d'efforts, mais en période de solitude, la motivation de «se coller» tend à surpasser la paresse», dit Laïma A. Gérald, chroniqueuse spécialisée en «dating» et en relations amoureuses chez Bumble. «Pendant l'hiver, les gens ont tendance à moins socialiser, mais ils aspirent tout de même à créer des connexions avec les autres.»

Laïma A. Gérald, chroniqueuse spécialisée en «dating» et en relations amoureuses chez Bumble

La «saison des menottes» en déclin

Les temps changent et voilà que ce phénomène disparaît peu à peu, selon une récente enquête de Bumble.

L’étude révèle que 48% des répondants de la génération Z au Canada cherchent une relation sérieuse, quelle que soit la saison.

«Si on recherche une relation sérieuse à long terme, on ne devrait pas se conformer à un calendrier arbitraire, car on pourrait se retrouver dans une situation qui ne convient pas forcément aux personnes impliquées», estime Mme A. Gérald.

bernardbodo - stock.adobe.com

S’aimer soi-même d’abord

L’émergence d’un autre concept sociétal a également contribué à changer la sphère des rencontres amoureuses, celui de l’amour de soi.

Ce concept, qui englobe l'idée de s'aimer, de se respecter, et de prendre soin de son bien-être émotionnel et physique, a acquis une importance capitale dans la quête du bonheur et de l'épanouissement personnel.

Au cœur de cette révolution intérieure se trouve l'idée que pour aimer les autres et vivre une vie épanouissante, il est impératif de commencer par s'aimer soi-même.

«L’étude révèle que 62 % sont d'accord pour dire que l'amour de soi est le fondement d'une relation saine», affirme Mme A. Gérald. «Le fait de développer sa connaissance de soi et de mieux se comprendre soi-même permet d’être plus généreux de sa personne avec son partenaire.»

Les facteurs à prendre en compte

Si le moment de l’année n’a plus d’importance pour ceux qui recherchent l’amour avec un grand A, d’autres facteurs sont toutefois à considérer.

«Les répondants basés à Montréal ont révélé que le fait d'être avec quelqu'un capable de prioriser, établir et respecter des limites est l'un des facteurs les plus importants à prendre en compte lors de la recherche d'un partenaire romantique potentiel», explique Mme A. Gérald. «Les gens sont plus engagés que jamais dans leur vie amoureuse.»

Les principales qualités que les répondants montréalais ont indiqué rechercher chez un partenaire sont le sens de l'humour, l'attrait physique et des intérêts similaires, rapporte l’experte.

Au milieu de cette révolution numérique, il est essentiel de rappeler que les bases d'une relation saine n'ont pas changé.

La communication honnête, la compréhension mutuelle, le respect, et l'amour restent les piliers essentiels d'une relation amoureuse épanouissante et ceux-ci ne durent pas seulement le temps d’une saison.