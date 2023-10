Le président iranien accuse les États-Unis d'être «les complices des crimes» d'Israël à Gaza

Le président iranien Ebrahim Raïssi a accusé mercredi les États-Unis d'être «les complices des crimes» d'Israël au lendemain d'une frappe sur un hôpital à Gaza et le jour de la visite du président américain Joe Biden en Israël.

«Les bombes qui tombent sur la population de Gaza sont américaines (...) Le monde considère les États-Unis comme les complices des crimes du régime sioniste», a déclaré M. Raïssi en s'adressant à plusieurs milliers de manifestants rassemblés sur une place de Téhéran.

Ces derniers étaient rassemblés à l'appel des autorités au lendemain d'une frappe mardi soir sur l'hôpital épiscopal Ahli Arab qui a fait des centaines de morts.

Le mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza a accusé Israël d'être à l'origine de la frappe alors que l'armée israélienne l'a imputée à un tir raté de roquette du Jihad islamique, un autre groupe armé palestinien, qui a démenti.

Pour le président iranien, «la fin du régime sioniste va commencer avec l'attaque sur l'hôpital».

Dans son discours, il a affirmé que «le monde musulman et l'opinion mondiale» réclamaient «la fin des bombardements le plus rapidement possible, la fin du blocus de Gaza et la rupture des relations politiques» établies par les pays arabes s'étant rapproché d'Israël ces dernières années.

«Les ambassadeurs» d'Israël «doivent être expulsés et les ambassades fermées» dans ces pays, a-t-il ajouté, alors que l'Iran n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël, dont il souhaite la disparition.

En déplacement en Arabie saoudite, le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollehian a par ailleurs appelé les pays producteurs de pétrole à imposer un embargo sur les livraisons à Israël.

Les manifestants rassemblés à Téhéran ont brandi des drapeaux iraniens, palestiniens et du Hamas, certains criant: «À bas Israël», «À bas les États-Unis» et «la Palestine va être libérée», a constaté un journaliste de l'AFP.

Des rassemblements se sont déroulés dans d'autres grandes villes d'Iran, comme dans la ville sainte de Mashhad (est) ou Ispahan (centre).