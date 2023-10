Les 27 et 28 décembre à la Maison symphonique: une incursion symphonique dans l’œuvre de Céline Dion

L’Orchestre Philarmonique du Québec, le chef Alexandre Da Costa et six solistes feront la part belle à une vingtaine de chansons de Céline Dion dans le cadre du spectacle Céline Symphonique, qui célébrera l’œuvre de la plus grande chanteuse du monde, en décembre prochain, à la Maison symphonique de Montréal.

Des classiques du répertoire francophone et anglophone de la diva québécoise, comme J’irai où tu iras, Pour que tu m’aimes encore, S’il suffisait d’aimer, All By Myself, Because You Love Me et My Heart Will Go On seront magnifiés par 47 musiciens de l’Orchestre Philarmonique du Québec et leur chef, Alexandre Da Costa, qui a eu l’idée de rendre hommage à notre plus grande ambassadrice.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Aucune pièce ne sera dénaturée, promet-on. «On tente de rendre les chansons encore plus grandes qu’elles sont», a souligné Alexandre Da Costa en entrevue avec l’Agence QMI.

«Ce sera plus monumental, mais pas différent de ce que les gens connaissent», a-t-il ajouté, disant s’être «impliqué» dans les arrangements. «Ça me tient à cœur que les arrangements aillent chercher toutes les émotions disponibles.»

Bien sûr, Alexandre Da Costa aurait aimé que Céline Dion assiste au concert – il a suivi toute sa carrière et l’écoutait beaucoup dans les années 1990, alors que la Québécoise vendait des dizaines de millions d’albums chaque année – ou même qu’elle monte sur scène à ses côtés, mais l’artiste de 55 ans n’est pas en mesure de faire ce qu’elle aime le plus au monde, chanter, depuis qu’elle est atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie rare qui provoque d’importants spasmes.

Depuis la présentation en avril dernier d’un pilote du concert Céline Symphonique devant l’Institut de cancer de Montréal, le projet a été peaufiné. Les orchestrations sont maintenant terminées et des répétitions sont prévues à l’aube des quatre présentations prévues à la Maison symphonique, les 27 décembre (13 h 30 et 20 h) et 28 décembre (13 h 30 et 20 h), une présentation de Gestev.

Exporter Céline Symphonique

En plus de la métropole québécoise, présentera-t-on Céline Symphonique à Québec où ailleurs dans le monde? «Je peux vous dire que ce spectacle ne sera pas présenté que quatre fois à Montréal. Je sais qu’il y a déjà des plans, qu’on est très loin dans cette planification-là. On fait ce spectacle dans l’espoir de l’exporter», a dit M. Da Costa, qui tient à faire briller l’«excellence québécoise» dans le monde, comme Céline Dion le fait depuis des décennies.

Photo d'archives

Multiplier les émotions

Alexandre Da Costa, qui se fait un devoir de démocratiser la musique classique, aime s’approprier de la musique contemporaine pour en accroître l’ampleur.

«On prend des chansons que l’on connaît très bien, mais on a 47 musiciens, alors tout est multiplié. On est dans une autre dimension de soutien sonore pour les artistes qui vont interpréter les chansons. [...] L’orchestration vient multiplier les émotions. Peut-être que la grande Céline elle-même voudrait un jour revisiter ses chansons avec nos arrangements classiques et symphoniques», a dit celui qui, dans Céline Symphonique, dirigera ses musiciens tantôt avec la baguette traditionnelle d’un chef d’orchestre, tantôt avec son instrument de prédilection, le violon.

Photo AFP

La diversité des voix est aussi importante pour Alexandre Da Costa. «Il va y avoir des chanteurs pops – je pense à Anne Sila et Barnev Valsaint (longtemps un choriste de Céline Dion NDLR) –, mais il y en a aussi qui sont hybrides, classique et pop, qui ont une formation opératique – comme Measha Brueggergosman-Lee et Vincent Niclo – et on va les mettre ensemble dans le contexte symphonique», a-t-il dit, parlant d’une «fusion entre deux mondes».

Les voix de Josiane Comeau et de Jennifer-Lee Dupuy seront aussi mises en valeur dans Céline Symphonique.

Prévente jeudi et vente générale vendredi

Les billets seront offerts lors d’une prévente, ce jeudi, dès 10 h, aux abonnés de l’infolettre de la Place des Arts. La vente générale s’amorcera vendredi, à 10 h, sur les portails de Gestev et de la Place des Arts.

