Lutte contre l’itinérance: un organisme déplore l’incohérence du gouvernement

Même si le gouvernement Legault a annoncé des millions de dollars pour contrer la crise de l’itinérance, des organismes sont incapables de toucher ce financement et sont même contraints de fermer des places.

C’est ce que dénonce la présidente de La rue des Femmes, Léonie Couture, dans une lettre envoyée mercredi au ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

Mme Couture déplore que son organisme d’accueil des femmes en situation d’itinérance ait été forcé de fermer son centre de jour à la Maison Jacqueline, à Montréal, faute de financement suffisant.

«C’est une situation extrêmement malheureuse, d’autant plus que des fonds publics importants ont été débloqués pour soutenir la lutte à l’itinérance», écrit-elle.

Le hic, c’est que les sommes annoncées par le gouvernement visent la création de nouvelles places, ce qui fait en sorte que des organismes qui ont besoin d’aide pour maintenir des places ouvertes ne peuvent tout simplement pas toucher l’argent.

«Nous nous retrouvons donc dans une situation rocambolesque où nous devons fermer des places existantes par manque de financement, puisque nous n’avons pas accès aux fonds publics qui sont réservés à la création de nouvelles places!» peut-on lire dans la lettre.

«Nos services ne cessent de croître et la part de financement ne cesse de décroître. Avec seulement 40% de nos fonds venant de source gouvernementale, le statu quo est devenu insoutenable», poursuit Mme Couture.

La présidente de La rue des Femmes conclut sa missive en demandant au ministre Carmant de poser «des gestes concrets» pour aider son organisme à poursuivre le travail qu’il accomplit et qui «se situe en droite ligne avec la priorité gouvernementale de lutte à l’itinérance».

«L’aide que l’on vient de nous proposer de 5000$ du Programme de soutien aux organismes communautaires pour une demande de 1 000 000$ n’est absolument pas à la hauteur», note-t-elle.

Au cabinet du ministre Carmant, on a assuré que les sommes annoncées pour lutter contre l’itinérance servent non seulement à la création de nouvelles places, mais aussi à consolider celles qui existent déjà dans les refuges. Et pour ce qui est de la situation particulière de l’organisme La rue des Femmes, on nous a indiqué vouloir prendre connaissance de la lettre, qui a été envoyée aujourd’hui, avant de faire de plus amples commentaires.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement Legault essuie des critiques pour sa gestion de la crise de l’itinérance.

Au début du mois de septembre, le ministre Lionel Carmant a été piqué au vif par les maires, qui lui reprochaient son inaction dans le dossier. Le maire de Québec avait même fait que les élus municipaux ont «l’impression d’être seul au combat» pour trouver des solutions à l’explosion du nombre de sans-abri dans les rues.

Le ministre Carmant avait alors répliqué en demandant aux maires de «baisser le ton» et de travailler en équipe. Quelques jours plus tard, il confirmait une somme de 20 millions $ en aide d’urgence pour les refuges à l’approche de l’hiver.

