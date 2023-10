Massage à moitié nu en pleine réunion: le grand patron d'AirAsia vivement critiqué

Le cofondateur de la compagnie aérienne AirAsia a été vivement critiqué et étiqueté «inapproprié» pour avoir partagé une photo de lui à moitié nu sur Linkedin, profitant d’un massage devant ses employés, en pleine réunion virtuelle.

«Vous auriez pu terminer la réunion et ensuite vous faire masser. Je ne pense pas que cela semble approprié dans une culture civilisée», a réagi une internaute, selon «The Independent» mercredi.

Lundi, le grand patron d’AirAsia, Tony Fernandes, a partagé sur Linkedin une photo de lui sans chandail devant son écran de réunion, où on peut voir une masseuse s’affairer à lui délier les épaules, selon une «suggestion» de la PDG d’AirAsia, Veranita Yosephine, après «une semaine stressante», a indiqué le cofondateur.

Some CEOs need to stay off LinkedIn😂 pic.twitter.com/O4VAee5IRO — Anoop Menon (@godsonlymistake) October 17, 2023

«Je dois [avouer] aimer l’Indonésie et la culture d’AirAsia [qui me permet de] me faire masser et participer à une réunion de direction [en même temps]», a-t-il ajouté, selon une des captures d’écrans partagées sur X, titrée «certains PDG devraient rester en dehors de LinkedIn», qui avait atteint plus de 1,5 million de vues mercredi.

Rapidement, plusieurs internautes ont dénoncé le comportement, en pointant du doigt un mauvais climat de travail pour ses employés, en particulier pour les femmes, qui pourraient être mal à l’aise ou ne pas se sentir en sécurité auprès de leur boss.

«Étant donné que vous êtes le patron, elles ne vous défieront probablement pas et ne diront rien. S'il vous plaît, pour leur bien, écoutez les commentaires que vous avez supprimés sur ce message», a martelé une seconde internaute, selon le média britannique.

«Il devrait donner l'exemple d'une bonne éthique de travail et d'une bonne culture, sans afficher son corps et ses privilèges», a ajouté un troisième.

À la suite des contrecoups sur les réseaux sociaux, l’homme d'affaires aurait fini par retirer sa publication, a noté «The Independent».