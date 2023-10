Le premier ministre François Legault souhaite faire du Stade olympique un symbole positif. Richard Martineau est loin d’en être convaincu.

«Un symbole positif? 1,5 milliard. D’ailleurs, je remercie tous les fumeurs du Québec qui ont financé ce gros cendrier dans l’est de Montréal», se moque notre chroniqueur.

«Si au moins on pouvait le faire exploser et vendre des billets, ça serait un beau feu d’artifice, mais on ne peut pas en raison de la proximité des stations de métro. Il faudrait le défaire bout par bout. [...] On est pogné avec ce maudit stade-là. Transformer ça en symbole positif, bonne chance!» rigole Richard Martineau.

