Prix de l’essence : Les stations-services se livrent une guerre au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les automobilistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont intérêt à magasiner leur station-service lorsqu’ils font le plein, puisque les écarts de prix ont rarement été aussi grands dans la région, parfois même au sein d'une même ville ou d'un arrondissement de Saguenay.

Certains maires du Lac-Saint-Jean ont même demandé au gouvernement d'intervenir.

Quand Régis Proulx passe par Chicoutimi, il en profite pour faire le plein. Il a constaté une différence du prix à la pompe entre Saguenay et Dolbeau-Mistassini, où il habite.

«[L’essence est à] 1,63 chez nous [et à] 1,45 ici, a-t-il observé. Je suis venu faire des commissions, donc j'en ai profité pour amener mes bidons pour l'hiver, pour la motoneige. Je pense que j'ai économisé près de 50$.»

En ce mercredi après-midi, quelques stations de Chicoutimi affichaient encore un prix de 1,45 $/L . À un kilomètre plus à loin, le même litre vous coûte 1,63. C'est le prix chez la plupart des stations du boulevard Talbot.

«Je reste à Chicoutimi-Nord, et c'est vraiment moins cher ici», a dit une automobiliste qui comprend mal cette guerre de prix.

«On se sent un peu comme il y a plusieurs années à Montréal, a ajouté un autre conducteur. On paye moins cher qu'ailleurs au Québec, mais ça fait quand même drôle.»

Le prix varie également au Lac-Saint-Jean. À Alma, notamment, on voit des prix de 1,48 $, 1,59 $ et 1,63 $, tandis que le litre est à 1,59 à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et 1,63 à Desbiens.

«C'est à en perdre son latin...», a lancé le maire de Roberval Serge Bergeron.

M. Bergeron estime que la guerre que se livrent présentement les détaillants est désavantageuse pour la municipalité qui doit payer sa consommation en carburant et pour les citoyens qui ne magasinent pas leur essence.

«On aimerait que le gouvernement puisse établir une règle quelconque pour éviter d'avoir une aussi grande différence dans une même région alors qu'on sait que les coûts de livraison et d'exploitation sont à peu près les mêmes», a-t-il ajouté.

L'explication la plus plausible pour expliquer ces variations se trouve dans les marges de profits dictées par les bannières aux détaillants.

«Certains détaillants ont vendu avec une marge de profit de 1 ou 2 cents le litre, a constaté Éric Dionne, du site l'Essence à Juste prix. Alors certaines bannières veulent maintenant se rattraper.»

Il n'y a pas si longtemps, la première bannière qui haussait ses prix était rapidement imitée par ses concurrentes.

«C'est le jeu de la concurrence, a analysé M. Dionne. Certaines bannières peuvent vivre avec un ou deux cents de profit, mais pour d'autres, c'est insuffisant.»

Pour l'instant, l'approvisionnement n'est pas un problème, même si certaines stations écoulent leur réserve plus rapidement qu'à l'habitude.