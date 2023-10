Temu: des aubaines et des craintes

L’application de magasinage en ligne Temu connaît une popularité foudroyante au Québec, comme dans l’ensemble de l’Amérique du Nord et en Europe.

La plateforme d’origine chinoise propose de nombreux articles à des prix dérisoires.

«C’est un peu comme le Dollarama du Web», a mentionné le cofondateur d’Amplio Stratégies, Philippe Richard Bertrand, en entrevue à LCN.

Plusieurs experts s’inquiètent sur la collecte de données personnelles effectuée par Temu.

«On essaye d’avoir des items à des prix dérisoires pour essayer de convertir les premiers clients. Ce qu’on veut, c’est que tu t’ouvres un compte Temu et après, Temu va vendre tes données à d’autres détaillants qui vont t’empester la vie en t’envoyant une multitude de courriels et d’offres promotionnelles», explique M. Bertrand.

Par ailleurs, Temu se démarque par sa livraison rapide, malgré que les produits soient acheminés depuis la Chine.

La chaîne d’approvisionnement est bien huilée, soutient Philippe Richard Bertrand, mais exerce une énorme pression sur les services de livraison nord-américains.

«Il y a tellement de commandes. Ce sont des millions de commandes pour l’Amérique du Nord, ce qui fait en sorte que Poste Canada, FedEx ou DHL ne peuvent pas se permettre de refuser un client comme ça», explique-t-il.

Étonnamment absente dans son pays d’origine, Temu tente de plus en plus de faire sa place en Occident, à coups d’aubaines et de marketing agressif.

«Quand tu payes en dollars canadiens ou américains, ils accumulent des devises. Ils ne changent pas la devise en yuans. Ils gardent la devise étrangère. Ça, c’est encore plus dangereux pour le Canada, parce que ça fait que la Chine accumule des dollars canadiens», mentionne Philippe Richard Bertrand.

Selon la firme de recherche américaine Grizzly, Temu perdrait 30$ par commande. Si ce modèle d’affaires semble absurde, il n’est pas anormal, clame M. Bertrand. C’est ce qu’il appelle le «coût d’acquisition-client».

Il s’agit d’abord d’accrocher les clients avec des prix dérisoires, puis de les bombarder de publicités.

«Chaque entreprise qui fait du commerce électronique a un coût d’acquisition-client et l’idée, c’est de le garder le plus bas possible», indique l’expert.

