Vous pourriez trouver votre déguisement d'Halloween chez ce costumier de cinéma qui s’ouvre au public

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Vous n'avez pas encore trouvé votre costume d'Halloween? Un grand costumier montréalais, qui fournit le théâtre, la télé et le cinéma depuis 35 ans, commence cette année à desservir les particuliers qui souhaitent se déguiser... mais attention, ce n’est pas donné!

Lors de ma visite chez Espace Costume dans Hochelaga, les habilleurs de l’émission Infoman et du Théâtre du Rideau Vert ratissent les étalages pour leurs revues de fin d’année.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Sous la direction de la conceptrice de costumes émérite Suzanne Harel (sœur de Louise) qui a un atelier ici, j’entends un acteur du Rideau Vert chantonner comme sous la douche pendant son essayage.

Comme il monopolise la salle, je suis relégué à un recoin de la chapellerie, derrière un paravent.

Vous n’avez probablement jamais entendu parler de cet entrepôt de 20 000 pieds carrés qui se targue d’avoir 1 million de morceaux parce que, jusqu’à cette Halloween, il faisait affaire uniquement avec les productions.

Mais la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood ralentit les affaires cette année, alors Espace Costume a décidé d’accepter les clients solos.

«La grève à Hollywood a des répercussions sur nous puisque normalement nous avons de gros contrats avec des productions américaines à Montréal», explique Laurent Lacroix, un des copropriétaires de cette entreprise familiale fondée par sa grand-mère, puis opérée son oncle.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Pas de Batman ni de Darth Vader!

Comme c’est un costumier de télé et cinéma, vous ne trouverez pas de costumes de superhéros, ni de masques de monstre.

Ne vous pointez pas sur place sans rendez-vous. Et comptez au moins 24 heures avant qu’on vous en assigne un.

«Nous demandons aux clients en quoi ils aimeraient se déguiser et leurs mensurations, alors, quand ils arrivent ici, on a déjà des habits à leur faire essayer.»

Juste l’essayage, qui prend environ une heure, coûte 45$. Pour la location du costume lui-même, il faut calculer de 150$ à 300$ par semaine. À ces montants, ajoutez bien sûr les taxes.

«Le prix varie, parce que tous les vêtements n’ont pas la même valeur, et certains costumes comportent plusieurs éléments, des bas, des gants, des chapeaux, des vestons, etc., et plus il y a de morceaux, plus c’est cher», explique Marisa Duenez, qui est costumière ici depuis deux ans.

Mme Duenez, 28 ans, habille les autres pour gagner sa vie et elle se déguise elle-même pour le plaisir dans ses temps libres en tant qu’adepte du «cosplay», avec une prédilection pour les personnages du jeu Final Fantasy. Disons donc qu’elle sait ce qu’elle fait.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Métamorphose

J’éclate de rire lorsque, par les soins de ma costumière, je me vois transformé en cowboy avec d’authentiques vêtements de cuir, très lourds (location d'environ 275$ taxes comprises). Manque seulement le revolver.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Mon snobinard intérieur jubile ensuite de me voir endimanché en aristocrate français (location d'environ 200 $ taxes comprises). Je ne m’appelle pas «Louis-Philippe» pour rien.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Le plus confortable et cocasse de mes trois costumes s’avère celui des années 1970 à la mode disco (location d'environ 150$ taxes comprises).

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

«On habille les gens dos au miroir afin de pouvoir les retourner une fois que leur déguisement est complet... pour leur donner le choc de se voir métamorphosés», me raconte Mme Duenez.

Pour moi qui déteste avoir à me déguiser, à défaut d’imagination, je fais ici l’expérience de ce dont j’ai au fond toujours rêvé: que quelqu’un d’autre s’occupe de me déguiser!

Ironiquement, puisque je ne peux pas éthiquement accepter un de ces costumes comme cadeau, je repars bredouille et platement moi-même.

Maintenant plus que jamais, je n’ai toujours aucune maudite idée de ce en quoi je vais me déguiser dans dix jours.