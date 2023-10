Une mère monoparentale «à bout de solutions»

Une mère monoparentale dont le fils est autiste doit vivre de l’aide sociale, faute de personnel qualifié hors des heures de classe pour garder son garçon.

Kassandra Girard est mère de deux jeunes garçons, Olek et Kaleb. À trois ans, Kaleb a reçu un diagnostic du trouble du spectre de l’autisme sévère.

Il fréquente l’école l'Oasis à Lachute. Il a besoin de services spécialisés, ce qui n’est pas un problème durant les heures de classe. Mais après 14h40, impossible d’offrir le service de garde à Kaleb, car il n’y a pas d’employé spécialisé pour s’occuper de lui.

La mère vit de l’aide sociale depuis maintenant un an, puisqu’elle ne peut pas travailler. Elle reçoit 923 dollars par mois.

Kassandra Girard aimerait retourner au travail; soudeuse de formation, avec trois diplômes. Recommencer les études n’est pas envisageable pour la mère monoparentale, hors de son budget. Service Québec refuse d’en financer une partie, parce qu’elle serait «trop qualifiée».

«En tant que parent, on veut avoir une sécurité financière pour quand on ne sera plus là. Puis ce n’est pas sur l’aide sociale que je vais y arriver. [...] J’arrive au bout de mes solutions», explique-t-elle.

L’histoire de Kassandra Girard est loin d'être unique.

La pandémie a amplifié la pénurie de main-d'oeuvre dans tous les domaines. Mais pour la directrice générale de la Fédération québécoise de l'autisme, ce bris de service est illégal.

«La Loi sur l'instruction publique prévoit que tous les enfants ont le droit à des services scolaires, peu importe leurs besoins, donc d'écarter un enfant qui a des besoins particuliers d'un service de garde, c'est de la discrimination basée sur le handicap», indique Lili Plourde.

Elle invite aussi les parents à porter plainte au protecteur de l'élève, dans de telles situations. L’Office québécois des personnes handicapées offre d’ailleurs un accompagnement aux familles à cet effet.

«Ce sont les droits de son enfant qui sont brimés, et non seulement ça, on a aussi un parent qui s'appauvrit, ce qu'on voit souvent», ajoute la directrice générale.

Des échos à l’Assemblée nationale

Québec solidaire (QS) a demandé, lors de la période de questions mercredi, davantage de financement pour ces familles en difficulté.

«Nous sommes en train de réorganiser nos services de soutien à domicile. Nous allons regarder de très près cette situation pour les familles ayant des enfants en situation de handicap», répond la ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, à une question posée par la co-porte-parole de QS, Manon Massé.

La ministre se dit «personnellement» sensible à la situation et reconnait la lourdeur administrative. «Nous allons cheminer pour travailler à faciliter les processus. Maintenant, il faut prendre le temps d’écouter les personnes et faire les choses correctement», ajoute-t-elle.