Vers une paralysie de la Voie maritime

La Voie maritime du Saint-Laurent pourrait bien être paralysée par une grève qui aurait pour effet d’empêcher tout navire de commerce de naviguer sur le fleuve Saint-Laurent, et ce, dès dimanche à 00 h 01.

Faute de parvenir à s’entendre avec la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent (CGVMSL), quelque 360 employés représentés par Unifor entendent débrayer samedi, a fait savoir le syndicat qui a présenté un préavis de grève mercredi.

«Les travailleuses et travailleurs de toutes les unités de la Voie maritime en ont assez», s’est exclamée la présidente nationale d’Unifor, Lara Payne, par communiqué.

Les travailleurs syndiqués de la Voie maritime réclament «une offre salariale sérieuse» et accusent la corporation de ne pas répondre à leurs préoccupations salariales.

«La grève est toujours un outil de dernier recours lorsqu'il s'agit de négociations, mais ces travailleuses et travailleurs ont été clairs et sont unis dans leurs objectifs - ils sont prêts», a renchéri le directeur d’Unifor au Québec, Daniel Cloutier.

Lourds impacts

Les deux camps entendent poursuivre les négociations jeudi avec l’aide d’un médiateur fédéral et, faute d’une entente, se prépareront à fermer la Voie maritime, qui permet la circulation des navires de l’Atlantique jusqu’à l’extrémité du lac Supérieur.

«En conséquence du préavis de grève d’UNIFOR, la CGVMSL a commencé à mettre en œuvre ses plans détaillés pour assurer une fermeture ordonnée, en toute sécurité, du réseau dans le délai du préavis de 72 heures. Si les travailleurs syndiqués entament effectivement une grève, la Voie Maritime du Saint-Laurent sera fermée à tout trafic», a réagi la Corporation en soirée, mercredi.

Cette grève arrive en pleine période de récoltes, s’est cependant alarmée la Corporation.

«[Une grève] aurait un impact sur les mouvements de céréales à une période où le monde a un besoin critique de ce produit essentiel, en même temps, que l’offre a été affectée par la situation en Ukraine et par la fréquence accrue des événements météorologiques extrêmes mondiaux», a déploré l’organisation en assurant qu’elle continue à négocier «de bonne foi» avec ses travailleurs.

En 2022, un peu plus de 4000 cargos ont emprunté la Voie maritime, transportant plus de 36 millions de tonnes de marchandises, dont 10 millions de tonnes de céréales en tout genre et 15,6 millions de tonnes de produits miniers.