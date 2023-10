Accident de travail à Québec : un homme de 56 ans succombe à ses blessures

Un travailleur de 56 ans a perdu la vie après avoir été écrasé par une structure en métal sur le site d’une entreprise de construction, jeudi matin.

L’incident s’est produit vers 11 h 30 dans un bâtiment industriel de l’avenue Provinciale, dans le secteur Duberger–Les Saules.

Marc Valli�res/Agence QMI

« Les paramédics ont été les premiers sur place. Ils ont rapidement débuté les manœuvres de réanimation. On craint pour sa vie », indique Marie-Pier Rivard, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec.

Le décès du travailleur a toutefois été constaté au centre hospitalier.

Les agents du SPVQ ont été chargés de protéger la scène, puisqu'il s’agit d’un accident de travail.

Marc Valli�res/Agence QMI

En plus de la CNESST, des enquêteurs et le service d’identité judiciaire se sont rendus sur place pour analyser les causes et circonstances de l’événement.

Il n'y aurait cependant aucune incidence criminelle à première vue dans ce dossier.