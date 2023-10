Acheter ses bonbons d'Halloween au Dollarama, est-ce que ça vaut la peine?

BILLET – Les allées des magasins Dollarama sont remplies de bonbons d’Halloween, et on doit l’avouer, le choix est vraiment plus varié que dans les supermarchés où on retrouve pas mal toujours les mêmes produits. Mais d’un point de vue financier, est-ce que ça vaut la peine d’aller acheter ses bonbons là-bas? Je me suis rendue sur place pour faire la comparaison.

Mettons d’abord quelque chose au clair: je ne me suis pas vraiment attardée à la qualité des bonbons durant cet exercice. D’une part, parce que c’est difficile à établir et, d’autre part, parce que pour un enfant qui passe l’Halloween, la qualité des friandises est probablement la dernière des préoccupations. Un bonbon original qu’on n’a jamais goûté peut être bien plus excitant qu’une barre Aero quand on a déjà mangé de ce chocolat à plusieurs reprises!

Le 15 octobre dernier, je me suis rendue au Dollarama de la Plaza Saint-Hubert, à Montréal, voir ce qu’il y avait comme offre à deux semaines de l’Halloween. J’avoue avoir été surprise par l’abondance de choix – je n’avais jamais vu de ma vie la plupart des bonbons à thématique d’Halloween qui étaient proposés.

Et oui, il y avait aussi des choix plus classiques, comme des petits sacs de Skittles ou encore des mini Kit-Kat.

Comme c’est plus facile de faire une comparaison avec les produits «standards» que l’on retrouve ailleurs, commençons par cela.

Les mini-barres de chocolat

Les chocolats Nestlé (Kit-Kat, Smarties, Aero, Coffee Crisp) semblent les plus populaires, vu qu’on les retrouve partout et en plusieurs formats. Je les ai donc utilisés comme base pour cette comparaison.

Au Dollarama, les mini-barres de chocolat Nestlé se vendent en paquets de neuf ou dix, au prix de 0,20$ ou 0,25$ par barre de chocolat (selon la sorte).

Au prix régulier, on les retrouve au Walmart à 0,20$ par barre et au Maxi à 0,21$ par barre. Cependant, pour bénéficier de ce prix, similaire à celui du Dollarama, il faut acheter une plus grande quantité (boîte de 100).

Attention cependant: les spéciaux peuvent venir changer la donne! Le jour de notre expérience, la boîte de chocolats Nestlé était en spécial au Maxi, et les mini-barres revenaient à 0,16$ l'unité.

J’ai aussi fait une comparaison avec les sacs de mini-barres Mars.

Au Dollarama, elles revenaient au prix régulier à 0,21$ par barre, au Maxi à 0,25$ et au Walmart à 0,27$.

Au Maxi, on n’en retrouvait que dans des boîtes variées de 65 barres produites par la compagnie du même nom (Mars), qui comprenaient aussi des mini-barres Snickers et Twix, ainsi que des sachets de M&M et M&M aux arachides.

Et encore une fois, elles étaient en spécial au Maxi, à 0,12$ l'unité le jour de notre expérience.

Verdict: si on choisit les sortes les moins chères, les mini-barres de chocolat sont moins coûteuses au Dollarama qu'au Maxi et au Walmart à prix régulier. Mais si vous tombez sur des spéciaux à l'épicerie (il y en a même avant l’Halloween!), ça semble être la façon la plus avantageuse de se procurer les mini-barres de chocolat des grandes marques. Si vous souhaitez acheter des plus petits formats, le Dollarama semble la meilleure place pour s’en procurer.

Les Skittles

Les sachets de Skittles sont pas mal les seuls autres bonbons d’Halloween «standards» que j’ai trouvés au Dollarama.

Au Dollarama, ces bonbons étaient 0,16$ par sachet. Au Walmart, au prix régulier, c'était 0,19$ par sachet et au Maxi, 0,21$ par sachet.

À noter qu'au Walmart et au Maxi, on ne les retrouvait que dans des boîtes de 70, mélangées avec des Starburst.

Encore une fois, le jour de notre expérience, il y avait des spéciaux au Maxi, qui faisaient en sorte que les sachets de Skittles revenaient à 0,11$ l'unité.

Verdict: le prix des sachets de Skittles est plus avantageux au Dollarama, à moins de tomber sur un spécial dans une grande épicerie.

Les bonbons originaux

Si vous regardez à l'occasion le rayon des bonbons d'Halloween dans les supermarchés, vous constatez probablement que ce sont généralement les mêmes produits qui reviennent partout. Le Walmart a certes plus de choix que le Maxi (un bref coup d'oeil sur les sites permet de le constater), mais rien n'égale le Dollarama quant aux choix de bonbons emballés individuellement à thématique d'Halloween.

Comme une image vaut mille mots, voici quelques exemples que j'ai aperçus dans les rayons du Dollarama.

Difficile de faire l'exercice pour tous ces types de bonbons, ainsi que de les comparer de façon exacte avec d'autres produits similaires ailleurs.

Mais comme nous avons vu dans les sections précédentes, on peut s'attendre à payer un bonbon à prix régulier quelque part entre 0,19$ et 0,27$ l'unité en épicerie. Partons donc de ce spectre de prix de base pour voir comment quelques bonbons plus originaux du Dollarama s'y comparent:

Gommes Dubble Bubble: 0,04$ l'unité

Bonbons pétillants Fizz: 0,04$ l'unité

Rockets : 0,08$ l'unité

Cigarettes Popeye: 0,21$ l'unité

Bagues-suçons aux couleurs de l'Halloween: 0,21$ l'unité

Citrouilles en chocolat fourrées au caramel: 0,31$ l'unité

Verdict: c'est en se promenant dans cette section qu'on trouve les bonbons les moins chers, et de loin. Pour le même budget, si on choisit d'offrir des Rockets, des bonbons pétillants et des gommes aux enfants, on va pouvoir en distribuer bien plus que si on prend des bonbons de marques plus prestigieuses. Cela dit, on retrouve aussi de belles alternatives de bonbons originaux, à des prix similaires à ce qu'on trouve ailleurs en épicerie, ce qui ajoutera de la variété aux récoltes des enfants qui frapperont aux portes.

Difficile toutefois de démêler le tout sans faire des calculs. Si vous tenez à respecter un budget strict, préparez-vous à ouvrir votre application de calcul. Mais si vous voulez surtout vous assurer de ne pas payer trop cher pour rien, ne soyez pas trop inquiet si vous choisissez le Dollarama. Mis à part les citrouilles au caramel, les prix sont comparables à ce qu'on trouve en épicerie.

Joyeuse Halloween!

