Régine Laurent et Pierre-Olivier Zappa ont fait un cri du cœur à l’émission Le Bilan afin de sensibiliser le gouvernement et les citoyens à la crise qui accable les banques alimentaires du Québec.

• À lire aussi: Les banques alimentaires réclament 18 millions $ alors que la demande est «plus forte que jamais»

Les banques alimentaires du Québec ont demandé 18 millions $ jeudi afin de traverser l’hiver et éviter des pénuries sur les tablettes.

Depuis la pandémie, les banques alimentaires font face à une hausse des demandes de 30%.

Régine Laurent interpelle directement la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, ainsi que le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, afin de venir en aide aux banques alimentaires.

«Je fais appel à la sensibilité et à la compassion de ces deux ministres. Ça serait intolérable que des familles, que des enfants, ici, au Québec, ne puissent manger à leur faim», dit-elle.

Pierre-Olivier Zappa veut quant à lui rappeler que les pénuries qui accablent les banques alimentaires concernent tout un chacun.

«On a tous un rôle à jouer. Je le fais avec des membres de mon équipe de temps en temps: on va donner un coup de main dans les bureaux d’un Moisson ou d’une banque alimentaire... on fait un peu de bénévolat, et c’est une goutte d’eau, mais si tout le monde met sa goutte d’eau dans l’océan, ça fait une différence», pointe-t-il.

Régine Laurent rappelle à cet égard que les banques alimentaires, censées aider les populations en situation de stress économique, sont elles aussi «victimes de l’inflation.»

«Du fait que les budgets des ménages sont plus serrés, elles reçoivent moins de dons de particuliers et d’entreprises», rappelle-t-elle. «En plus, ce qu’on apprenait aujourd’hui, c’est que les épiciers font une gestion de plus en plus serrée de leurs inventaires, donc les banques alimentaires sont prises pour acheter elles-mêmes encore davantage de denrées.»

Mme Laurent déplore vivement que la santé publique «ne se tienne pas publiquement au côté des banques alimentaires», alors qu’elle juge sans équivoque que soutenir économiquement les banques alimentaires fait partie du rôle de l’État.

«Pourquoi santé publique? Parce que des enfants et des personnes âgées sont en carence alimentaire et les impacts sur leur santé peuvent être importants», argumente-t-elle. «C’est le rôle de l’État d’éviter qu’une partie de la population ne se retrouve en carence alimentaire.»