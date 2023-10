Dans le théâtre musical «La géante»: Gabrielle Fontaine deviendra La Poune

La rousse Gabrielle Fontaine personnifiera Rose Ouellette, alias La Poune, l’été prochain dans le théâtre musical La géante.

La comédienne et chanteuse, qui campe Passe-Carreau dans la nouvelle mouture de Passe-Partout, partagera la scène avec Stéphanie Arav (Juliette), Jade Bruneau (Gigi), José Dufour (Finaud), Simon Fréchette-Daoust (le cheminot), Christian Laporte (Gabin Solent), Philippe Robert (le joueur d’orgue de Barbarie) et Rita Tabbakh (Colette Monté), pour porter cette «histoire aux airs de conte fantastique».

On a expliqué jeudi, lors du dévoilement de la distribution, que Gabrielle Fontaine a été choisie pour sa «fraîcheur, son humour, sa vivacité, son grand talent de comédienne-chanteuse et sa rousseur».

Le spectacle, qui est produit par le Théâtre de l’Oeil Ouvert et Encore Spectacle, nous ramènera à Montréal, dans les années 1910 à 1940. Il sera d’abord proposé au Centre culturel Desjardins de Joliette, à compter du 11 juillet 2024, puis au Carré 150 de Victoriaville, dès le 15 août suivant.

PHOTO FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DE L'OEIL OUVERT ET ENCORE SPECTACLE

On remontera le temps pour découvrir le Faubourg à m’lasse, la Factory et le Théâtre National, à Montréal. On suivra «l’ascension d’une artiste qui a tout changé, une pionnière qui a bravé l’interdit, l’oppression et les préjugés afin de réaliser ses rêves, qui a prouvé à quel point les arts vivants sont un besoin essentiel et a su faire du rire le plus puissant flambeau porteur d’espoir», a-t-on précisé dans un communiqué, rappelant que Rose Ouellette n’a jamais voulu être le faire-valoir d’un homme dans des numéros d’humour.

Celle qui fut la première femme en Amérique du Nord à diriger deux théâtres est partie de rien et a bâti son personnage de La Poune, qui l’a accompagnée des décennies durant – sept pour être précis – jusqu’à sa mort, en septembre 1996.

PHOTO DE MELANY BERNIER FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DE L'OEIL OUVERT ET ENCORE SPECTACLE

La géante est une création de Geneviève Beaudet (autrice, parolière, idéatrice) et d’Audrey Thériault (compositrice). La mise en scène est signée par Jade Bruneau, qu’on le retrouvera également sous les projecteurs. C’est à elle que l’on doit les spectacles Belmont et La Corriveau – La soif des corbeaux.

Gabrielle Fontaine est bien occupée

Quant à Gabrielle Fontaine, elle poursuit jusqu’au 29 octobre la tournée du spectacle Le Diner de cons, elle participera le 30 novembre ainsi que les 2 et 3 décembre à la Maison Symphonique de Montréal au spectacle Passe-Partout Symphonique et elle foulera la scène avec son père Martin Fontaine dans le spectacle Un Noël Rock & Roll du 20 au 23 décembre au Memphis Cabaret de Trois-Rivières.

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC

Le spectacle Coucou Passe-Partout sera en tournée toute l’année 2024. On peut d’ailleurs voir Gabrielle Fontaine dans les épisodes de la sixième saison de Passe-Partout, à Télé-Québec, et le tournage de la septième mouture se déroulera à l’hiver.

Les billets sont d'orest et déjà en vente en ligne.