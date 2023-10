Caroline Néron, sa fille Emmanuelle et bien d’autres sur le tapis rouge d’illumi Halloween

L’ambiance était joyeusement macabre, ce jeudi soir, sur le tapis rouge d’illumi Halloween, où ont pris la pose des vedettes québécoises, dont certaines étaient costumées.

Le long parcours scintillant d’illumi Féérie de Lumières s’est en effet offert une transformation d’Halloween qui devrait plaire aux friands d’histoires sombres, de squelettes et de fantômes tout le mois d’octobre.

Au programme: 19 tableaux originaux composés de 25 millions de lumières, plus de 1000 citrouilles-lanternes, «une forêt désenchantée» et ses étranges visiteurs, une horde de chauves-souris et une trame musicale tirée de films classiques d’épouvante donnant la chair de poule. Joli plus: les chiens (déguisés!) étaient les bienvenus à cette soirée première, et d’autres soirées canines suivront.

Mario Beauregard / Agence QMI

Mario Beauregard / Agence QMI

Mario Beauregard / Agence QMI

Mario Beauregard / Agence QMI

Mario Beauregard / Agence QMI