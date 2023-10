EN VIDÉO | Le directeur d’un hôpital montre les cadavres d’enfants pour dénoncer les bombardements sur Gaza

***Attention, les images ci-dessus sont difficiles à regarder.***

Des images de cadavres d’enfants alignés côte à côte sur une civière d’un hôpital de la bande de Gaza suscitent l’indignation dans le monde entier.

L’image partagée sur de nombreux réseaux sociaux, dont Telegram, et vérifiée par Al-Jazeera, montre le directeur derrière la civière, ainsi que plusieurs hommes et travailleurs de la santé.

Il s’agit d’une capture d’écran d’une vidéo publiée par le ministère de la Santé de Gaza, et reprise notamment par Palestine TV.

Une photo, qui semble montrer quatre des enfants morts dans la vidéo, circule également sur Telegram.

Dans la vidéo, on entend le directeur lancer un appel émouvant, demandant la fin des bombardements israéliens, qui aurait tué de nombreux enfants et bébés.

«Regardez ces enfants. Qui tue ces enfants ?», a demandé Yousef al-Akkad, directeur de l’Hôpital européen de Gaza situé à Khan Younis.

«Où est le monde libre? Où en êtes-vous face à ces massacres commis contre ce peuple endeuillé et opprimé?», poursuit le médecin», dans la vidéo publiée mercredi.

Au moins neuf personnes ont été tuées, dont sept enfants, dans une attaque aérienne israélienne qui a frappé une maison située au sud de Khan Younis, a rapporté l'agence de presse palestinienne WAFA.

Beaucoup de civils sont restés coincés sous les décombres, ajoute le communiqué.

La nouvelle de l’attaque s’est rapidement répandue sur les réseaux sociaux alors que les images de corps d’enfants alignés côte à côte sur une civière d’hôpital ont suscité l’indignation à Gaza et en Cisjordanie occupée. Les photographes ont envahi la salle d'opération de l'hôpital européen de Gaza tandis que les femmes se couvraient les yeux et que les médecins pleuraient.

«C'est un massacre!», a ajouté al-Akkad, la voix étranglée par l'émotion. Laissez le monde voir, ce ne sont que des enfants.»

Les médecins et les résidents ont également confirmé que les enfants avaient été tués dans l'attaque, et qu’ils n’étaient qu'un cas parmi tant d'autres, a rapporté l'agence de presse Associated Press.

Jeudi, des photographies des enfants prises par l’Agence France-Presse montraient les corps placés dans les linceuls pour leurs funérailles.

Il n'y a eu aucun commentaire dans l'immédiat de la part de l'armée israélienne, qui a lancé une campagne aérienne dévastatrice sur Gaza après une attaque le 7 octobre du Hamas, le groupe qui dirige l'enclave, dans le sud d'Israël.

Jusqu’à présent, au moins 1 400 personnes ont été tuées en Israël et près de 3 500 à Gaza, dont 1 030 enfants.