Erreur de diagnostic: deux ans de traitements avant d’apprendre... qu’elle n’a jamais eu le cancer

Après deux ans à accumuler les cycles de traitement et même une chirurgie pour combattre un cancer de la peau, une trentenaire de l’Angleterre a été «complètement choquée» d’apprendre qu’elle n’a jamais été malade.

«Vous ne pouvez tout simplement pas vraiment croire que quelque chose comme ça puisse arriver, et à ce jour, je n'ai toujours pas eu d'explication [...] J’ai passé deux ans à croire que j’avais un cancer, j’ai suivi tous les traitements, puis on m’a dit qu’il n’y avait pas de cancer du tout», a relaté Megan Royle, aujourd’hui âgée de 33 ans, selon la «BBC» mercredi.

Plus de quatre ans après avoir reçu un diagnostic de cancer erroné qui a chamboulé sa vie, la trentenaire a gagné une compensation en Cour contre les deux complexes hospitaliers qui auraient mal interprété ses résultats.

La patiente s’était initialement présentée en 2019 à son médecin de famille pour un grain de beauté sur le haut de son bras, qui avait augmenté de taille et qui était devenu irrité et recouvert de croûtes, a relaté le média britannique.

Son médecin l’aurait alors envoyée pour une consultation en dermatologie à l’hôpital de Chelsea et Westminster, où on lui aurait alors identifié un cancer de la peau, avant de la référer à l’unité spécialisée en cancérologie de l’hôpital Royal Marsden de Londres, qui aurait confirmé le diagnostic.

La femme aurait alors subi une chirurgie pour retirer les tissus «cancéreux» de son bras, avant de débuter neuf cycles de traitements d’immunothérapie, la forçant également à congeler ses ovules vu les potentiels impacts des médicaments sur sa fertilité, selon la «BBC».

Ce n’est qu’en 2021 qu’elle aurait appris qu’il n’y avait plus aucun signe de cancer.

Sauf que lors d’un examen de suivi dans un nouvel établissement hospitalier, après un déménagement, une révision de ses scans aurait révélé qu’elle n’aurait jamais souffert de cancer.

«On pourrait penser que l'émotion immédiate serait le soulagement et, dans un certain sens, c'était le cas – mais je dirais que les émotions les plus importantes étaient la frustration et la colère», a poursuivi la patiente.

Outre les traitements souffrants et l’impact psychologique de tout le processus sur la patiente, son avocat Matthew Gascoyne a soulevé le fait que si elle n’avait pas déménagé, la jeune femme vivrait encore dans la crainte de voir son faux cancer revenir.

«Tout cela était totalement évitable», a-t-il déploré, selon «The Mirror».

De son côté, la Fondation du Royal Marsden NHS a délivré ses «sincères excuses» à la trentenaire, en confirmant qu’une entente avait été conclue.

Le montant de la compensation n’a pas été révélé.