Explosion à un hôpital de Gaza: Trudeau veut attendre avant de sauter aux conclusions

Justin Trudeau dit vouloir attendre des conclusions «finales et fermes» avant d’imputer au Hamas ou à Israël l’explosion survenue sur le site d’un hôpital à Gaza qui aurait fait de nombreux morts et blessés.

«[...] Oui, on a vu certains éléments préliminaires, mais on va continuer de travailler avec nos alliés le plus rapidement possible avant d’établir des conclusions finales et fermes», a déclaré le premier ministre en conférence de presse à Ottawa, jeudi.

En entrevue avec l’Agence QMI mercredi, l’ambassadeur d’Israël au Canada a indiqué que l’État hébreu avait fait parvenir des informations censées appuyer la thèse israélienne et qui auraient fait pencher la balance dans l’appui de Joe Biden pour la version israélienne.

«Nous avons transmis l’information que nous avons à tous les acteurs internationaux, pays et alliés, alors tout le monde a cette information», avait indiqué l’ambassadeur Iddo Moev.

En date de jeudi, seuls les États-Unis se sont rangés du côté d’Israël sur cette question, la communauté européenne préférant prendre davantage de temps avant de trancher.

Mercredi, le chef conservateur Pierre Poilievre – dont le parti a déjà affirmé soutenir la version des faits d’Israël – a accusé Justin Trudeau de propager la «désinformation» du Hamas, qui avait condamné la veille une attaque «terrible» sur l’hôpital sans toutefois pointer du doigt Israël.

Questionné à savoir s’il avait l’intention de voyager au Moyen-Orient prochainement, M. Trudeau a laconiquement répondu: «On regarde la prochaine occasion pour y aller.»

Après Joe Biden mercredi, le premier ministre britannique Rishi Sunak s’est rendu à Tel-Aviv en journée jeudi avant d’atterrir en Arabie saoudite en soirée.