La guerre en Israël et en Ukraine menace la stabilité démocratique dans le monde entier, avance la Maison-Blanche; pour l’analyste Luc Lavoie, c’est plutôt l’hégémonie des États-Unis sur la scène internationale qui est en train de se jouer.

Le président américain Joe Biden a prononcé à 20h jeudi un discours à la nation des États-Unis depuis le Bureau ovale afin de faire le point sur ces deux guerres qui secouent le Vieux Continent.

Selon la Maison-Blanche, ces guerres menacent la stabilité démocratique dans le monde entier.

«Il en va plutôt de la survie des États-Unis comme grande puissance impériale», pointe Luc Lavoie à l’émission Le Bilan.

L’analyste rappelle qu’après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont occupé un rôle de «policier de la Terre», «qui réglait tout avec son armée». Or, d’autres superpuissances ont depuis émergé, soit notamment la Chine et l’Inde, indique M. Lavoie, qui ajoute qu’elles ont remis en question cette vieille hégémonie américaine.

La volonté des États-Unis de se voir comme «protecteur ultime, total et entier d’Israël... il y a pas mal de monde en Asie – qui prennent de plus en plus de place – qui se disent: "attends une minute, de quoi tu te mêles Joe, de quoi tu te mêles exactement?"», fait remarquer M. Lavoie.

La valeur de l’argent

Selon l’analyste, M. Biden devrait annoncer 100 milliards de dollars en aide pour Israël, l’Ukraine et Taïwan.

«On est rendu, sous le gouvernement de M. Biden – et ça aussi il faut en tenir compte –, qu’on ne sait plus quelle est la valeur de l’argent», déplore M. Lavoie.

Celui-ci rappelle que le gouvernement de Joe Biden a déjà débloqué 10 000 milliards afin de répondre aux besoins du pays en termes d’infrastructure et de faire face à l’inflation.

«Puis là, un autre 100 milliards comme ça, par-dessus ce qu’ils ont déjà donné à l’Ukraine. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui commencent à dire: "la balloune va sauter!". La dette américaine est en train de prendre de telles proportions que j’imagine que Xi Jinping et les autres sont tranquillement installés chez eux en regardant les Américains aller!», détaille M. Lavoie.