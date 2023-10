Guerre Israël-Hamas: les jeux vidéo, nouveaux avatars de la désinformation

Quand l'image virtuelle d'un hélicoptère abattu en plein vol a des conséquences réelles de désinformation: la guerre entre Israël et le Hamas, à l'instar des conflits récents, déverse sur les réseaux sociaux des contenus vidéoludiques hyper réalistes mais trompeurs.

• À lire aussi: EN DIRECT | Israël-Hamas: 13e jour de guerre

Une vidéo virale diffusée sur Facebook avec pour titre «Deux hélicoptères israéliens abattus par le Hamas», une autre sur la «démonstration» des «vaillantes forces armées maliennes» face aux groupes jihadistes, ou encore celle autour d'un «hélicoptère russe» contre un «obusier ukrainien»...

Toutes prétendent rendre compte d'affrontements réels à coups de missiles, d'explosions de tanks par des drones, ou d'avions de combat abattus dans un décor réaliste de villes incendiées. En réalité, ces images ont été extraites d'«Arma 3», un jeu vidéo de combat développé par le studio indépendant Bohemia Interactive, basé en République tchèque.

De nombreux extraits de jeux vidéo de guerre n'ont cessé d'être détournés depuis une dizaine d'années pour générer des images présentées comme authentiques de conflits, allant de la guerre en Syrie à l'invasion russe de l'Ukraine.

En 2017, l'armée russe a, par exemple, publié sur ses comptes officiels Twitter et Facebook des images aériennes en noir et blanc prises, selon elle, à la frontière irako-syrienne, et présentées comme des preuves «irréfutables» que les États-Unis assuraient une «couverture» au groupe État islamique... avant que l'ONG Conflict Intelligence Team (CIT) ne rapproche l'une de ces images du jeu vidéo de guerre «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

Après avoir rapidement supprimé ces images, l'armée russe a assuré à l'agence publique RIA-Novosti qu'il s'agissait d'une «erreur» de la part d'un employé civil.

Potentiel «viral»

Ces infox sont régulièrement dénoncées par les médias de vérification numérique, comme l'AFP qui en a débusqué plusieurs, dont une le 12 octobre prétendant montrer des hélicoptères israéliens abattus par le mouvement palestinien Hamas, traduite en plusieurs langues et partagée sur plusieurs plateformes (Facebook, X, TikTok).

«Ces vidéos créées par des utilisateurs ont le potentiel de devenir virales et sont massivement partagées par les utilisateurs des médias sociaux, parfois même par les médias grand public ou les institutions gouvernementales officielles du monde entier», ont déploré les développeurs de Bohemia Interactive sur le site internet du studio le 10 octobre.

Au point de berner certains médias: la chaîne roumaine Romania TV a par exemple présenté en novembre une vieille vidéo d'«Arma 3» montrant des combats en Ukraine, dont les images avaient été commentées par un ancien ministre de la Défense ainsi qu'un ex-chef des renseignements.

Comment cela a-t-il été possible, au vu du caractère moins sophistiqué de cette désinformation vidéoludique, plus facile à vérifier que les «deepfakes», ces «hypertrucages» qui utilisent l'intelligence artificielle (IA) pour créer des images ultraréalistes ?

«Avec l'amélioration des visuels de jeux vidéo, les images de synthèse peuvent, au premier coup d’œil, sembler vraies», expliquait Claire Wardle, co-directrice de l'Information Futures Lab de l'université américaine Brown, auprès de l'AFP en janvier.

«C'est l'augmentation spectaculaire du réalisme de ces jeux de simulation de guerre qui trouble ceux qui peuvent être exposés à ce type de contenus et les prendre pour des images réelles», renchérit l'expert français sur l'extrémisme en ligne et les sites conspirationnistes Tristan Mendès France.

D'autant plus qu'un jeu comme «Arma 3» a aussi la particularité d'être largement modifiable par les joueurs, qui peuvent créer de nouveaux terrains d'affrontements, véhicules, armes, équipements ou scénarios, très facilement et à peu de frais, à l'instar des générateurs d'images via l'IA générative, comme Midjourney.

Pour éviter de tomber dans le piège, ses créateurs ont fourni une série d'indices visuels et sonores permettant d'aider à distinguer images de jeu vidéo et vraies images, comme par exemple les explosions, que «même les jeux vidéos modernes» ont du mal à représenter de façon «naturelle».

Dans un décompte transmis à l'AFP mercredi, la société de veille sur les réseaux sociaux Visibrain a dénombré 209,6 millions de messages liés au conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre.

À titre de comparaison, c'est 84% de plus que le volume comptabilisé pour la Coupe du monde de football de 2022, l'un des événements les plus commentés au monde.

À voir aussi :