La santé publique du Bas-Saint-Laurent veut s’attaquer aux changements climatiques

Les changements climatiques des dernières années ont durement touché la population bas-laurentienne dont l’âge moyen est avancé, encourageant donc la santé publique de la région à trouver des solutions.

Les changements climatiques touchent toutes les régions du Québec, mais ce ne sont pas toutes les régions qui sont impactées de la même façon et de la même intensité.

Par exemple, à Montréal, on est préoccupé par les îlots de chaleur alors que dans le Bas-Saint-Laurent, c’est un phénomène qui nous concerne plus ou moins, contrairement aux feux de forêt de cet été qui ont touché la santé respiratoire de plusieurs citoyens.

L’érosion des berges et le débordement des cours d’eau menacent aussi le milieu de vie de plusieurs citoyens.

«Les feux de forêt, on ne les avait pas vus venir aussi rapidement, a expliqué le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc. On a vu que l’ensemble du Québec a été touché rapidement (pendant) plusieurs semaines. Ça touche plusieurs personnes et ce sont des phénomènes qu’on ne peut pas contourner».

Les impacts des changements climatiques touchent durement la population bas-laurentienne parce qu’il s’agit d’une population vulnérable en raison de l’âge moyen qui est avancé.

D’où l’importance pour la direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent de non seulement poursuivre la lutte aux changements climatiques, mais également de travailler en amont et de s’y préparer sérieusement.

«Ce n’est pas parce qu’on commence à s’adapter qu’on doit réduire nos efforts en matière de réduction de GES, a ajouté Patrick Morin du conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent. Plus nos émissions de GES vont monter, plus on va devoir s’adapter. Si on diminue nos GES, on diminue le besoin d’adaptation. Les deux sont intimement liés».

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent et le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent se sont donc unis jeudi et ont jeté les premières bases pour créer un espace de collaboration pour planifier une stratégie d’adaptation.

«Il est clair qu’il y a de l’appétit, d’ailleurs il y a un sondage qui a été réalisé pour voir si un transport collectif régional pourrait répondre à des préoccupations citoyennes, et c’est le cas!» a assuré Michel Lagacé, président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent.

La direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent et le conseil régional de l’environnement souhaitent se rencontrer annuellement.