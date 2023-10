«Martin Matte en direct»: «Je suis une matante présente» – Julie Le Breton

Julie Le Breton a fait quelques confidences sur son rapport à la maternité, jeudi soir, lors de son passage à Martin Matte en direct.

La comédienne, qui a partagé l’écran avec l’humoriste dans la série Les beaux malaises, s’est entre autres confiée sur le deuil de la maternité qu’elle a eu à faire à un moment de sa vie.

«La vie m’a amenée sur d’autres chemins», a-t-elle d’abord dit tout en spécifiant qu’elle avait eu à faire une certaine «déprogrammation» de l’endoctrinement imposé par la société.

«C’est comme si je n’étais pas capable de m’imaginer être une femme épanouie sans avoir d’enfant, ce qui n’est pas du tout le cas. Un moment donné, c’est juste une déprogrammation. Tu arrives de l’autre bord de la quarantaine où biologiquement, ça devient un peu plus difficile... au niveau de l’énergie aussi», a-t-elle entre autres dit.

«Je suis heureuse. Je suis en santé, je suis entourée de gens que j’aime, dont plein d’enfants que j’aime. Je suis vraiment une matante présente! Je suis une matante!» a-t-elle ajouté en toute honnêteté.

«Maintenant, [le fait de ne pas avoir d’enfant] c’est par choix ou pour des raisons médicales. On arrive aussi au fait d’essayer d’avoir des enfants beaucoup plus tard et on n’est pas au courant que ça peut être compliqué et qu’il peut y avoir des difficultés», a poursuivi la comédienne qu’on voit, cette saison, dans Une affaire criminelle.

Les beaux malaises 3.0?

Avant le retour des beaux malaises, en 2021, Julie Le Breton avait proposé à Martin de revenir avec une nouvelle saison tous les cinq ans pour suivre l’évolution de leur famille fictive au petit écran.

Elle a d’ailleurs réitéré, jeudi soir, son intérêt de participer à une nouvelle mouture du projet, au grand plaisir des gens présents à l’Espace St-Denis qui ont accueilli la nouvelle chaudement.

L’équipe de Martin Matte en direct avait pris soin, pour l’occasion, de préparer une vidéo rappelant les quelques fous rires que les comédiens ont eus lors des tournages de la dernière saison, tournée en plein cœur de la COVID.

Nouveau segment et du temps de qualité avec Pierre Brassard

Tannée qu’on lui demande si elle est en couple par crainte de recevoir des messages non sollicités sur les réseaux sociaux, Julie Le Breton a reçu une ballade amoureuse des Appendeux, Jean-François Provençal et Julien Corriveau.

La comédienne a également inauguré un nouveau segment de jeu à l’émission, en plus de passer par le sketch du télésouffleur.

Martin Matte a quant à lui amené son ami Pierre Brassard faire de l’équitation dans le but de se détendre et de passer du bon temps avec lui.

Martin Matte en direct est présenté sur les ondes de TVA chaque jeudi à 20h. Mike Ward sera l’invité de la semaine prochaine.