«On les a travaillées ces heures-là!»: D'ex-employés de Neptune impayés après six mois

Un groupe d'ex-employés de l'agence Neptune au Saguenay-Lac-Saint-Jean est désemparé puisque l'entreprise ne lui a toujours pas payé les heures travaillées, six mois après sa fermeture au Québec.

L'enjeu est de 5 000 à 7 000 dollars pour ces travailleurs qui ne savent plus à qui s'adresser et qui ont l'impression d'être abandonnés.

«On ne sait vraiment plus vers qui se tourner», a mentionné l'une des cinq personnes qui se sont confiées à TVA Nouvelles sous le couvert de l'anonymat.

Ces personnes avaient intégré Neptune quand cette firme a obtenu le contrat de surveillance pour des installations du ministère de la Santé, entre autres les cliniques de vaccination.

Les problèmes ont surgi au printemps dernier, quand Neptune a cessé ses opérations au Québec, alors qu'elle accusait, selon ces ex-employés, un retard de huit semaines dans le paiement des salaires.

TVA NOUVELLES

«Juste récupérer ces huit semaines...», espère une ex-employée. «Il y a des quarts de travail de 16 heures, des primes pour du travail de soir et de nuit....On les a travaillées ces heures-là!»

«On a le talon de paie, mais on n'a jamais été payé...», a déploré un autre. «On va être obligé de le déclarer dans notre prochain rapport d'impôts...»

Neptune, propriété d'une compagnie à numéro basée en Ontario, a cessé ses opérations au Québec.

En mai dernier, elle a signifié son intention de faire une proposition à ses créanciers, dont Revenu Québec, à qui elle devrait plus de 17 millions de dollars.

Les ex-employés ont adressé une demande au Programme fédéral de protection des salariés, qui prévoit le versement du salaire quand l'entrepreneur est insolvable.

Mais Ottawa attend depuis la fin juin que Neptune, ou son syndic de Toronto, lui transmettent les données.

«Il y a un retard. Un autre retard, c'est reporté...et le gouvernement fédéral accorde un autre délai...», a constaté tristement une ex-employée. «C'est le stress, les nuits blanches, chercher à faire notre budget.»

«Faire une demande au chômage a été compliqué», dit une autre. «L'entreprise ne pouvait pas nous fournir de relevés d'emploi!»

Normalement, les documents attendus devraient être fournis le 31 octobre prochain. «On nous dit que le délai de traitement est de 8 à 10 semaines, ce qui nous envoie à 2024!» dit une femme.

Le groupe aimerait un coup de pouce de Québec, qui a octroyé le contrat à Neptune. «Le CIUSSS, c'est le gouvernement provincial. Ce serait bien qu'il fasse bouger les choses», dit une ex-employée.

Un autre estime que Québec a fait preuve de négligence, jusqu'à un certain point. «Une compagnie à numéro qui veut être embauchée pour faire la sécurité...Il me semble qu'ils auraient dû être plus vigilants, le gouvernement comme la Bureau de la sécurité privée.»

Malgré le peu d'espoir, ils continueront leur combat. «On leur a fait honneur à chaque fois qu'on s'est levé pour aller travailler...On va se battre jusqu'au bout pour récupérer notre dû!»