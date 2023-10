Paris Hilton prépare un nouvel album produit par Sia

Paris Hilton s’apprête à sortir un nouvel album produit par Sia.

Lors d’une apparition dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon cette semaine, la riche héritière a révélé qu’elle travaillait actuellement sur la suite de son premier disque sorti en 2006, intitulé Paris. De plus, la personnalité médiatique et femme d’affaires se prépare à sortir une nouvelle chanson, «Lighter», cette semaine. La star de l’émission The Simple Life a créé le morceau avec Steve Aoki.

«Oui, j’enregistre un nouvel album en ce moment», a confirmé Paris Hilton lors de son interview. Parlant de sa collaboration avec le DJ et producteur de musique, elle a déclaré à l’animateur du talk-show: «Il est tellement génial. Nous sommes amis depuis 20 ans. Je l’aime tellement.»

Paris Hilton n’a pas encore révélé le titre ni la date de sortie de son prochain album, bien qu’il ait été confirmé que «Lighter» apparaîtrait sur le huitième album studio de Steve Aoki, HiROQUEST: Double Helix, qui devrait sortir le 17 novembre.

En plus d’enregistrer son deuxième album, Paris Hilton travaille également en tant que productrice exécutive pour la version série télévisée de son autobiographie de 2023 Paris: The Memoir. La série sera développée par A24, la société de production responsable de Lady Bird, Midsommar et du biopic sur Priscilla Presley, Priscilla. La prochaine série télévisée sera également produite par les sœurs et actrices hollywoodiennes Elle et Dakota Fanning.

