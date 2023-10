Au Québec, plus de 84% de stagiaires ne sont pas rémunérés sur près de 116 000 stages offerts dans le secteur universitaire et public. Sur ce nombre, c’est plus de 74% de femmes stagiaires au niveau collégial qui n’ont pas droit à la rémunération. Une situation jugée «dévalorisante» pour les étudiants, selon la chercheuse à l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques, Julia Posca.

Celle-ci rappelle que ces stages sont réalisés «gratuitement» par les étudiants, ce qui les placent dans «une forme de précaritée financière ou d’endettement», commente Mme Posca en entrevue à l’émission À vos affaires.

Pour la chercheuse, tous les stagiaires à temps plein devraient être payés de la même façon que les employés au travail. «La non-rémunération renforce la dévalorisation chez les étudiants et se transpose ensuite sur le marché du travail», exprime-t-elle.

Pour un stage de 12 semaines avec 28 heures de travail, la rémunération équivaut à une somme de 388 millions de dollars au secteur public. Tandis que pour les entreprises privées, le solde est estimé à 173 millions de dollars.

Offrir une rémunération à un stagiaire «favorise l’attraction des étudiants» vers l’entreprise, explique Mme Posca. «Il faut renverser la tendance. Pour attirer les gens dans des domaines essentiels, il faut rémunérer adéquatement les stagiaires», insiste-t-elle.

Les stagiaires viennent pallier au manque de main-d’œuvre dans les entreprises, ce qui fait en sorte qu’«ils sont un atout pour les organisations», conclut-elle.

Voyez l'entrevue complète ci-dessus