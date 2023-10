Québec envisage une compensation pour Bishop's

Conscient de la réalité particulière de l’Université Bishop’s, un petit établissement en région, le gouvernement du Québec évalue la possibilité de lui venir en aide pour pallier le potentiel manque à gagner que pourrait causer la hausse des frais de scolarité imposée aux étudiants hors Québec.

C’est ce qu’a révélé la députée caquiste de Saint-François, Geneviève Hébert, en entrevue à TVA Nouvelles jeudi matin.

«Je suis sensible, et la ministre Déry aussi, à la réalité particulière de Bishop’s qui est une petite université en région avec des étudiants majoritairement de premier cycle qui résident à 90% sur le campus de Lennoxville. C’est vraiment une réalité différente que dans les autres universités. C’est mon rôle de m’assurer que cette réalité-là soit bien comprise et qu’on propose des manières alternatives pour aider Bishop’s.»

Accusée par les libéraux de vouloir «tuer Bishop’s» avec sa mesure annoncée la semaine dernière dans le but de protéger le français, la CAQ reconnait l’importance de conserver cette institution au Québec, assure la députée sherbrookoise.

«Je suis en communication avec la ministre de l’Enseignement supérieur et le ministre des Finances. C’est important qu’on s’assure de connaitre les impacts de cette mesure-là sur l’Université Bishop’s et qu’on puisse venir l’accompagner pour assurer sa vitalité et sa pérennité», indique Mme Hébert, sans préciser sous quelle forme cet accompagnement pourrait prendre.

Sur les quelque 2650 étudiants qui fréquentent l’université anglophone de Sherbrooke, 30% proviennent de l’extérieur du Québec.

Dès la prochaine rentrée scolaire, les frais de scolarité pour les étudiants canadiens passeront de 8992 $ à près de 17 000 $ annuellement.

La direction de l’université et la mairesse de Sherbrooke ont dénoncé cette décision du gouvernement, qui «met en péril la survie de Bishop’s» selon eux.