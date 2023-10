Québec, troisième destination voyage au Canada cet été

Avec des statistiques «semblables» à celles observées avant la pandémie, Québec se classe au troisième rang des villes canadiennes les plus visitées cet été, selon le dernier bilan de Destination Québec cité.

Selon l’organisme, le taux d’occupation moyen d’hébergement observé entre juin et septembre s’est élevé à 82 %.

Québec se classe donc troisième au Canada, derrière Vancouver et Halifax, mais devant Toronto, Calgary et Montréal.

Ce succès est attribuable en partie au retour des touristes américains, souligne Destination Québec cité. Une bonne part des visiteurs provenaient également de l'Ouest canadien. Ces touristes sont cependant moins nombreux qu’avant la pandémie.

« On s’en est bien sorti, malgré quelques surprises au début de l’été », note le directeur de Destination Québec cité, Robert Mercure, en entrevue avec Le Journal. Selon lui, les feux de forêts et les inondations ont mis à mal le début de la saison touristique.

Taux d'occupation en hausse

Le taux d’occupation moyen en juin reflète bien ce faux départ au début de saison puisqu’il était à 78 % avant de remonter à 81 % en juillet.

La première semaine de juillet a d’ailleurs été l’une des trois semaines pendant l’été où Québec a été la destination la plus populaire au Canada.

S’ils sont moins nombreux, les touristes sont plus dépensiers à Québec qu’en 2019 puisque les dépenses touristiques sont estimées à un peu plus d’un milliard de dollars en 2023, soit une augmentation de 16 %.

L’organisation prévoit que cet engouement estival pour Québec perdurera pendant la saison hivernale et permettra l’atteinte des objectifs annuels. Destination Québec cité observe déjà un « automne assez fort », mais dirige une bonne part de ses énergies vers la promotion de l’hiver.

« On accorde de plus grosses parts de notre budget marketing à la saison hivernale », explique M. Mercure. « On voit le potentiel et on voit l’intérêt à l’international. »

En plus de vouloir faire rester les touristes plus longtemps à Québec, Destination Québec cité veut également leur faire découvrir les sites hors de la ville et les faire voyager « hors du Vieux Québec », précise Robert Mercure.

