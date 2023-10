Québécoise atteinte d’un cancer fulgurant: son mari algérien aura finalement son visa pour venir la soutenir

Le gouvernement fédéral a fait volte-face et a accepté la demande de visa temporaire du mari algérien d’une jeune mère atteinte d’un cancer fulgurant, après qu’il eut reçu cinq refus.

• À lire aussi: Québécoise atteinte d’un cancer fulgurant: son mari algérien se fait refuser son visa cinq fois et ne peut être à ses côtés

• À lire aussi: Résidence permanente pour réfugiés: il ne faut pas être pressé pour immigrer au Canada

«Ils m’ont appelée [mercredi] matin pour me dire que le visa de mon mari était finalement approuvé. Je suis tellement heureuse», se réjouit Ibtissem Koulali, au lendemain de la publication de l’article du Journal , qui racontait que son mari s’était fait refuser plusieurs fois l’entrée au pays .

Dans un document daté du 18 octobre, soit aujourd’hui, et consulté par Le Journal, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada (IRCC) demande à Nassim Derouiche, le mari de Mme Koulali, de faire parvenir son passeport pour «finaliser la demande» de visa de touriste.

Jeudi, le gouvernement fédéral a confirmé au Journal que «la demande de visa de résident temporaire (VRT) de Monsieur Derouiche a été rouverte et a été approuvée».

PHOTO FOURNIE PAR Ibitssem Koulali

Précédemment, les demandes de M. Drouiche avaient été refusées, car elles ne répondaient pas aux exigences, notamment parce qu’il a «des liens significatifs au Canada» et que «la raison de [la] visite au Canada n’est pas compatible avec un séjour temporaire», a-t-on pu lire dans l’une des lettres de refus, que Le Journal a consultée.

Deux des demandes n’avaient jamais été traitées, affirme la mère de famille.

Seule avec son cancer et ses enfants

Originaire d’Algérie et citoyenne canadienne depuis 2017, Ibtissem Koulali, une maman de 35 ans, a été diagnostiquée il y a moins de deux mois avec un cancer métastasé qui touche son estomac, son foie, ses poumons et son œsophage. Celle qui a deux petits garçons de 18 mois et 5 mois avait déjà survécu à un cancer du sein en 2016.

À cause du traitement de chimiothérapie qu’elle doit subir plusieurs fois par mois, cette employée du gouvernement fédéral est en arrêt de travail depuis le 28 août. Un traitement qui durera «plusieurs années», selon un billet du médecin consulté par Le Journal.

Pour l’aider à traverser cette épreuve et s’occuper de ses enfants, elle essayait de faire venir son mari, Nassim Derouiche, qui attend sa résidence permanente depuis 2021.

«J’ai fait la cinquième demande [pour un visa de touriste] quand j’ai eu mon diagnostic en août avec un consultant en immigration pour être sûre de me pas faire d’erreur avec toutes les lettres des médecins», déplorait Mme Koulali.

Photo fournie par Ibitssem Koulali

Plusieurs lettres

Ses médecins avaient écrit plusieurs lettres pour appuyer la demande.

«[La] patiente a besoin d’un soutien moral et physique, nécessitant la présence d’un membre de sa famille, AINSI QUE de son conjoint», peut-on lire.

Trois jours après l’envoi, Mme Koulali et M. Derouiche ont reçu une nouvelle lettre de refus.

«Ma sœur et mon père ont fait des demandes et ont eu le droit de venir me voir pour m’aider. Ils sont toujours partis après six mois», affirme-t-elle, en dénonçant le non-sens des décisions.