Réseau de trafiquants de pot: l’État veut confisquer les immeubles qui ont servi à la production

Des propriétaires montréalais qui ont laissé leurs locataires produire chez eux du cannabis illégal pourraient le payer très cher, car l’État souhaite maintenant saisir trois résidences valant chacune environ 1 M$ à titre de biens infractionnels.

Ironiquement, plusieurs individus accusés au criminel notamment de complot pour le trafic de cannabis dans ce dossier s’en sont pourtant tirés grâce à un arrêt des procédures lié aux délais judicaires.

Néanmoins, l’État a récemment déposé une requête devant le tribunal pour confisquer un duplex sur l’avenue Jacques-Grenier à René Roland et à sa mère, ainsi qu’une maison appartenant à Sita Piché et Georges Valis, sur la rue Mozart. Ces immeubles valent respectivement 958 000$ et 1,2 M$, selon le rôle foncier de la Ville de Montréal.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

On réclame aussi à Kevin Schnavel les quelque 230 000$ de profit net résultant de la vente d’une résidence familiale cossue, à Dollard-Des-Ormeaux.

C’est que tous ces immeubles auraient servi comme lieux de production de cannabis pour un réseau qui en faisait le trafic, selon trois poursuites déposées au palais de justice de Montréal. Et les propriétaires auraient été bien au courant, y allègue-t-on.

L’enquête «Prestige» menée par la police de Montréal avait débuté en avril 2019. Le réseau ciblé, avec Mitchell Lifshitz à sa tête, utilisait plusieurs résidences et entrepôts pour produire du cannabis et s’approvisionner, peut-on lire dans les documents judiciaires.

Des caches transitoires permettaient ensuite de regrouper le cannabis avant de le distribuer et de le vendre illégalement. L’organisation aurait utilisé frauduleusement des permis de culture de cannabis médical de Santé Canada en plus de voler de l’électricité pour camoufler ses activités.

300 plants pour lui

Pour amasser leur preuve, les policiers ont procédé pendant des mois à de nombreuses perquisitions dans une dizaine d’adresses différentes.

Lors d’une perquisition en juin 2020, Shane Tanny, le locataire de Kevin Schnavel, a assuré aux policiers avoir un permis, et que sa plantation était seulement pour sa consommation personnelle. Les limiers ont fait un tout autre constat.

Le sous-sol était utilisé à 100% pour la production de cannabis en terre, détaille la poursuite. Des plants étaient suspendus afin qu'ils sèchent, les murs des deux salles étaient recouverts d'une pellicule de plastique, des fils électriques avaient été détournés. Les limiers sont repartis avec 300 plats de marijuana et des centaines de grammes de cannabis séché.

Quelques mois plus tard au duplex de René Roland, des centaines de plants ont été saisis dans deux salles aménagées au sous-sol avec des systèmes d'éclairage, de ventilation et de climatisation. Dans la maison familiale de la rue Mozart, pas moins de 292 plants ont été récupérés par les enquêteurs.

Le système en otage

Dix personnes se sont retrouvées au banc des accusés grâce à l’enquête Prestige. Dans la dernière année, six d’entre eux ont plaidé coupables à diverses accusations. Il s’agit de David Delbuey Molavi, Bryan Sternszus, Magdalena Wosik, Eric Toman, Luigi Orsini et Gaétan Larivière.

Quatre autres accusés se sont toutefois tirés d’affaire. En vertu de l’arrêt Jordan, la juge Joëlle Roy a ordonné un arrêt des procédures en juillet dernier contre Mitchell Lifshitz, Ashleigh Vanessa Nielsen, Shane Tanny et Golan Waiser.

La magistrate a au passage écorché la Couronne «de prendre le système judiciaire en otage en fixant un procès inutilement long». Le procès devait durer huit semaines et faire entendre plus de 80 policiers.

Les propriétaires des immeubles n’ont pas fait l’objet d’accusations criminelles. Mais, ils étaient toute de même impliqués de différentes façons dans le réseau, décrivent les poursuites. Par exemple, René Roland et Kevin Schnavel ont parlé des dizaines de fois au téléphone avec la tête dirigeante du réseau.