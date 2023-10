Paulie dans les films Rocky: l’acteur Burt Young est décédé

Burt Young, connu surtout pour son rôle de Paulie dans la franchise Rocky, est décédé à l’âge de 83 ans.

Young s’est éteint le 8 octobre à Los Angeles; c’est sa fille, Anne Morea Steingieser, qui en a avisé le New York Times, mercredi. Les causes du décès n’ont pas été divulguées.

Originaire du Queens, à New York, Burt Young, né Gerald Tommaso De Louise, avait un talent naturel pour incarner des personnages italo-américains à l’écran. À part son fameux personnage de Paulie Pennino, le beau-frère et fidèle ami de Rocky Balboa, qui lui a d’ailleurs valu une nomination aux Oscars en 1977, Young a joué dans plus d’une centaine de films et d’émissions télé, de 1970 à 2019.

Sylvester Stallone en deuil

L’amitié entre Rocky et Paulie s’est transportée à l’extérieur du grand écran avec les années, et Sylvester Stallone a tenu à rendre hommage à son confrère, mercredi, via son compte Instagram.

«À mon cher ami, BURT YOUNG, tu étais un homme et un artiste incroyable, tu vas beaucoup nous manquer... RIP», a partagé l’acteur de 77 ans, avec une photo des deux hommes lors du tournage d’un film de la série Rocky.

Boxeur avant d’être acteur

Dans ses jeunes années, Burt Young aurait peut-être donné du fil à retordre à Rocky Balboa. Après avoir remporté ses 14 combats chez les professionnels, Young a fait le changement de cap vers le cinéma, où il a rencontré Lee Strasberg, un professeur réputé dans le domaine du jeu à l’écran.

Sa carrière de boxeur n’a jamais été totalement écartée; en fait, Young a même croisé le fer avec le légendaire Muhammad Ali dans le cadre d’un combat de charité, quelques années après la parution du premier chapitre de Rocky.

