Saison estivale: Montréal retrouve ses touristes d'avant la pandémie... et même plus

Les touristes outre-Atlantique ont été plus nombreux à visiter Montréal durant la saison estivale cette année, alors que la grande métropole en aurait enregistré 15 % de plus que lors de ses bilans prépandémiques.

Le bilan de fin de saison a donné des ailes au président-directeur général de Tourisme Montréal qui fait part de revenus globaux supérieurs à ceux de 2022 pour le secteur de l’hébergement, avec un taux moyen d’occupation des hôtels de 80 %.

Les grands événements remontent aussi la pente avec un taux de participation de 72 % en présentiel, soit 12 % de plus que l’exercice précédent, confirmant une industrie touristique qui renoue avec ses performances prépandémiques.

Cette croissance confirme Montréal au premier rang des destinations d'accueil des événements associatifs internationaux en Amérique du Nord, selon le palmarès de l'International Congress and Convention Association.

«L'industrie a fourni une expérience touristique exceptionnelle, attirant un nombre important de visiteurs nationaux et internationaux venus manifester leur intérêt pour notre destination diversifiée et dynamique», a indiqué jeudi Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal.

L’organisme anticipe des perspectives positives pour 2024, alors que de nombreux congrès et grands événements sportifs sont programmés, dont le patinage, le baseball et le golf pour les mois d’août et septembre prochains.

«Cette tendance est alignée avec notre stratégie de destination harmonieuse. Nous encourageons le tourisme lent, concept favorisant la durabilité de notre industrie», a ajouté M. Lalumière.