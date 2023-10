Trafic de stupéfiants à Québec: trois hommes arrêtés et une arme saisie

La police de Québec a saisi une arme de poing chargée après avoir arrêté trois suspects pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, mercredi soir.

L’intervention des autorités a débuté vers 17h, dans le secteur de Limoilou, lorsqu’une «patrouille régulière» a intercepté un véhicule qui semblait avoir été volé.

«Après des vérifications, les policiers ont saisi dans le véhicule un silencieux pour arme à feu», indique Sandra Dion, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Les trois individus qui se trouvaient à bord du véhicule, des hommes ayant entre 20 ans et 28 ans, ont alors été arrêtés pour permettre une fouille approfondie.

C’est à ce moment que les policiers ont découvert une arme de poing chargée, environ 55 grammes de cocaïne divisés en plusieurs sachets et environ 5 grammes de cannabis.

Ils ont également saisi plus d’une quinzaine de cellulaires et plus de 1800$ en argent liquide.

«Le dossier d’enquête a été pris en charge par le projet MALSAIN. Les trois hommes ont été interrogés par les enquêteurs et ils devraient comparaître au courant de la journée», précise Mme Dion.