Un commerçant de l'île d'Orléans récupère son enseigne retrouvée 800 km plus loin par un enfant

Un jeune garçon de huit ans a découvert le mois dernier sur une plage de Chandler, en Gaspésie, l’enseigne de la Confiturerie Tigidou de l’île d’Orléans qui avait été emportée par la violente tempête qui a déferlé sur le Québec en décembre dernier.

• À lire aussi: «Signature Québec»: ce compte Instagram répertorie les enseignes commerciales figées dans le temps au Québec

Transportée par le fleuve Saint-Laurent pendant près de neuf mois, cette affiche aura effectué un long périple d’environ 800 kilomètres, au gré des intempéries, avant d’être retrouvée par Thalia Binot et son fils Alec en septembre.

Mme Binot a réussi à décrypter l’inscription de l’affiche qui avait été quelque peu abîmée durant son périple.

Le président de la confiturerie, Vincent Paris, a eu toute une surprise lorsque la bonne samaritaine lui a annoncé la nouvelle.

• À lire aussi: Un AUTRE camion d’une municipalité québécoise a été aperçu au Kirghizistan

«J’étais vraiment heureux parce que c’est plus qu’une enseigne. Quand on a commencé il y a dix ans, on ne donnait pas cher de notre peau. Cette pancarte est vraiment le symbole de notre ténacité et d’avoir cru à nos rêves», explique celui qui a fondé la confiturerie en 2013.

Photo Geneviève Lesieur

L’aventure immortalisée

Quelque temps après la découverte, c’est le grand-père du jeune Alec, Jean-Marie Binot, qui s’est chargé d’effectuer le voyage aller-retour depuis le Lac-Beauport afin de remettre l’enseigne en mains propres à Vincent Paris.

«L’enseigne a fait tout un parcours et c’est vraiment impressionnant. Elle aurait pu se retrouver ailleurs ou être fragmentée, mais elle est toujours là et j’étais heureux de pouvoir la rendre à son propriétaire», lance-t-il.

Maintenant que son enseigne est de retour au bercail, le maître-confiturier prévoit l’afficher à l’intérieur de la boutique afin de raconter cette aventure inédite aux visiteurs.

• À lire aussi: La célèbre Cantine chez Ben on S'bour la bédaine affirme être sur la bonne voie pour réparer l'enseigne

«C’est important d’expliquer aux gens toute l’histoire qu’il y a derrière cette pancarte, donc elle sera affichée dans la boutique et cette fois on va s’assurer qu’elle ne bouge plus», précise M. Paris.

L’histoire se répète

En 2020, une affiche appartenant au camping Au jardin de mon père de La Baie au Saguenay a été retrouvée sur une plage de Percé, en Gaspésie.

Lors du déluge historique de 1996, le débordement de la Rivière-à-Mars avait causé de lourds dommages au camping.

L'hypothèse la plus plausible veut que la pancarte ait été amenée par l'eau jusqu'en Gaspésie, un périple d'un peu plus de 650 kilomètres qui aurait donc pris 24 ans.

À voir aussi sur le Sac de Chips: