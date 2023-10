Une grève à la SAQ avant le temps des fêtes?

Une grève pourrait être déclenchée par le Syndicat des employés de la Société des alcools du Québec (SAQ) avant le temps des fêtes.

Le syndicat fait notamment valoir que les négociations avec la SAQ traine en longueur, ce que dément la société d’État, qui se dit disponible en tout temps pour négocier.

«Ça fait 10 mois qu’on négocie, on a plus de 40 négociations à notre actif, puis il n’y a toujours pas grand-chose qui se règle à la table des négociations», déplore Lisa Courtemanche, présidente du Syndicat des employé-es des magasins et bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ-CSN).

Les clients de la province peuvent ainsi s’attendre à une bien mauvaise surprise pour le temps des fêtes.

Depuis plusieurs mois, les employés de la SAQ multiplient les moyens de pression afin de manifester leur mécontentement.

«On a commencé par les lacets verts au mois de mars, après ça on a enlevé nos uniformes et puis là on met des étiquettes [sur des bouteilles]», détaille un employé de la SAQ.

«En négo pour des horaires moins effrayants», peut-on lire un une étiquette.

«En négo pour de meilleures assurances collectives», scande une autre.

