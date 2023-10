Voici quand ces 6 vedettes invitées débarqueront dans Indéfendable

Depuis le début de la deuxième saison d'Indéfendable, plusieurs comédiens s'ajoutent à la distribution le temps de procès qui s'échelonnent sur quelques épisodes.

Dans les dernières semaines, on a pu voir, entre autres, Guy Jodoin, Lynda Johnson, Robert Naylor, Antoine L'Écuyer, dans des cas intrigants qui ont parfois choqué, parfois ému les téléspectateurs.



D'ici la pause pour la période des Fêtes, on attend toujours avec impatience les épisodes mettant en scène les autres vedettes invitées qui avaient été annoncées en juillet dernier, soit Roxane Bruneau, Mirianne Brûlé, Henri Picard, Ingrid Falaise, Benoît Brière et Marie Turgeon.

Voici donc les dates à retenir quant à l'arrivée de ces comédiens dans Indéfendable, ainsi que les cas dont ils seront la vedette:

24 octobre: Un jeune homme (Henri Picard) commet un vol à mains armées qui tourne mal

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

7 novembre : Une femme (Mirianne Brûlé) attaquée au sabre par son amie après l’utilisation de champignons magiques

14 novembre : Une femme (Marie Turgeon) accusée d’avoir enfoui son mari

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

22 novembre : Une chanteuse (Roxane Bruneau) se fait harceler par une fan

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI (MARIO BEAUREGARD)

30 novembre: Un pasteur et sa femme (Benoit Brière et Ingrid Falaise) accusés de maltraitance envers leurs enfants

PHOTO : SIDNEY DAGENAIS/ AGENCE QMI

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Ne manquez pas Indéfendable, du lundi au jeudi à 19h sur TVA ou sur TVA+.

