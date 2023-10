10 secondes d’enregistrement vocal: voici tout ce que prend une IA pour diagnostiquer le diabète

Une intelligence artificielle pourrait «révolutionner» le diagnostic de maladies après que des chercheurs aient été en mesure de développer un outil qui ne demande qu’un enregistrement vocal de quelques secondes du patient pour identifier le diabète de type 2.

«Notre recherche met en évidence des variations vocales significatives entre les individus avec et sans diabète de type 2 et pourrait transformer la façon dont la communauté médicale teste le diabète», a déclaré le premier auteur de la recherche, Jaycee Kaufman, selon le «New York Post» mercredi.

Pour effectuer la recherche, l’équipe du Klick Labs a demandé à 267 individus, avec et sans diabète, de s’enregistrer six fois par jour durant deux semaines, afin d’utiliser une banque de plus de 18 000 extraits pour analyser 14 caractéristiques acoustiques différentes, selon le journal américain.

L’intelligence artificielle aurait ainsi été en mesure de détecter certaines notes vocales, imperceptibles de l’oreille humaine, qui différencieraient un patient souffrant de diabète de type 2 avec une précision de 89 % chez les femmes, et 86 % chez les hommes, selon un communiqué.

Et cette méthode pourrait potentiellement s’appliquer à d’autres conditions médicales, comme l’hypertension, et permettre un diagnostic plus rapide et moins coûteux à l’aide d’un outil de dépistage numérique «accessible et abordable», selon le chercheur.

«Les méthodes de détection actuelles peuvent nécessiter beaucoup de temps, de déplacements et d’argent. La technologie vocale a le potentiel d’éliminer complètement ces barrières [et] pourrait révolutionner les pratiques de soins de santé», a-t-il ajouté, selon le «NY Post».

Le laboratoire prévoit déjà étendre ses recherches vers le prédiabète, avant le développement du diabète de type 2, et l’hypertension, a-t-il précisé.