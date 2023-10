Adele est sobre depuis trois mois après avoir été «pratiquement alcoolique»

Adele a révélé qu'elle avait renoncé à boire de l'alcool après avoir été « pratiquement alcoolique » quand elle avait 20 ans.

Lors de son dernier spectacle Weekends with Adele à Las Vegas, la chanteuse britannique a annoncé qu'elle avait décidé d'arrêter de boire de l'alcool après en avoir abusé quand elle était plus jeune.

Selon le Mail Online, lors de son concert, elle a déclaré au public qu'elle était « pratiquement alcoolique » durant sa vingtaine. Elle a également avoué qu’elle trouvait sa nouvelle sobriété « ennuyeuse ». « J'ai arrêté de boire il y a environ trois mois et demi, a déclaré la chanteuse d'I Drink Wine à la foule. C'est ennuyeux. Je veux dire, j'ai été pratiquement alcoolique pendant une bonne partie de ma vingtaine, mais ça me manque tellement. J'ai arrêté la caféine. »

Parlant à un spectateur qui avait avoué avoir passé la journée à boire, la chanteuse de Rolling in the Deep lui a dit : « Alors profitez bien de votre whisky sour. Je suis très, très jalouse. »

La star de 35 ans avait précédemment confié qu'elle avait déjà consommé quatre bouteilles de vin avant 11 heures du matin alors qu'elle se trouvait à Las Vegas pendant le confinement. « Je me souviens quand je suis arrivée ici pendant le Covid, en plein confinement, il était 11 heures du matin et j'en étais déjà à, disons, quatre bouteilles de vin, comme nous l'étions tous, avait-elle déclaré selon le Daily Star. J'ai dit en 2020 que je voulais sortir mon album. Et on était tous bourrés à la maison. »