Saguenay poursuit une firme d'ingénierie pour 3 millions $

L'agrandissement et la rénovation du terminal de l'aéroport de Bagotville donnent lieu à une importante poursuite judiciaire et Saguenay réclame plus de 3 millions $ à la firme d'ingénierie qui avait obtenu le contrat des plans et devis, Norda Stelo, qui n’a pas complété son mandat.

Saguenay prétend que la résiliation «sans motifs» a retardé le projet, entraînant par le fait même des hausses de coût importantes. Le prix des matériaux a en effet connu une hausse majeure au cours de la période visée.

Norda Stelo, anciennement Roche, avait été retenue en 2014 pour la confection des plans et devis des travaux d'agrandissement de l'aéroport civil. L'attente de subventions a toutefois retardé le projet. Le contrat a été suspendu en 2016, mais il a été réactivé en 2019, après l'octroi d'une subvention de Québec pour le projet d'agrandissement.

La Ville et Norda Stelo s'étaient entendus pour ajuster les honoraires et l'échéancier. Cependant, au cours de son mandat, Norda Stelo a demandé des ajustements d'honoraires à trois reprises. Au lieu des 400 000 $ prévus, le contrat a presque doublé.

En avril 2020, Norda Stelo a transmis les plans à Saguenay. La Ville a jugé qu'ils étaient incomplets et qu'ils nécessitaient des corrections au niveau de la structure, de l'électricité et de la mécanique. Impossible de lancer la construction. La firme a donc choisi de se retirer du contrat unilatéralement et Saguenay a dû retourner en appels d'offre.

Un autre mandat de 677 000 $ a donc été accordé à Unigec et la construction a débuté le 15 janvier 2021.Saguenay évalue le retard à 246 jours, un délai qui entraîne aussi une hausse des coûts.

Les matériaux ont grimpé de 12 % pendant cette période et la ville impute ces frais supplémentaires d'environ 2.7 millions pour les travaux à la résiliation du contrat par Norda.

La réclamation globale légèrement supérieure à 3 millions $ inclut les frais pour l'embauche d'une nouvelle firme d'ingénierie.